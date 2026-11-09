Donald Trump tras el revés electoral: "Mi política de deportaciones pudo ser demasiado dura"

En una extensa entrevista concedida a la cadena CBS, el mandatario realizó un balance sobre las medidas ejecutadas en su segundo mandato.

En un giro de alto impacto tras el golpe sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente los excesos de su plan de expulsiones masivas de migrantes y admitió que la dureza de los operativos afectó el resultado en las urnas.

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En una extensa entrevista concedida al periodista Ross Douthat para la cadena CBS, el mandatario realizó un balance sobre las medidas ejecutadas en su segundo mandato. Si bien volvió a adjudicarse una buena gestión en el control de la frontera sur, no ocultó el costo social generado por las detenciones de trabajadores.

"Me duele que también hayamos detenido a personas con buenos trabajos. Cuando entras a un hotel y dices 'déjame ver su pase', y tienes a una mujer que ha trabajado allí como camarera o limpiadora, con un gran trabajo, y de repente la están sacando del país, es duro. Es algo duro. Creo que la política de deportación pudo ser demasiado dura. Y creo que, en última instancia, eso me dolió", afirmó Trump.

El guiño a los demócratas tras el resultado en las urnas

Ante la nueva conformación del Congreso, el líder republicano se mostró dispuesto a entablar conversaciones con la bancada opositora para avanzar en una ley en materia migratoria.

Al abordar la situación de los trabajadores sin antecedentes penales, Trump planteó la posibilidad de alcanzar consensos legislativos: "El acuerdo sería que llegaríamos a un acuerdo. Es algo que realmente se puede hacer. Hay un grupo de personas que son más moderadas: que se vayan los asesinos, que se vayan los violadores, que se vayan los narcotraficantes, la gente realmente mala. Pero con la gente que está aquí, y en algunos casos durante 10 y 15 años, llegar a un acuerdo", sostuvo.

Consultado sobre si mantendría el diálogo sin confrontar verbalmente con la oposición, el mandatario respondió: "Podría hacerlo muy fácilmente. Tienen que entender que estoy aquí para ayudar al país. Ya me han llamado varios demócratas".

El impacto inflacionario de la guerra con Irán

Durante el reportaje, el mandatario analizó las razones del descontento ciudadano y coincidió con las apreciaciones del vicepresidente JD Vance respecto al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles: "No estoy en desacuerdo con su análisis. A la gente no le gustó la guerra. No les gustó que subiera el precio de la gasolina, porque yo la tenía baja. En Iowa costaba 1,85 dólares el galón y cuando ves que sube a 3,50 o 4 dólares, culparon a la guerra de eso", explicó Trump.

No obstante, defendió los ataques contra Irán: "Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo haría? Mi respuesta es un rotundo sí, porque no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear. Desmantelamos su arsenal".

También intentó justificar la derrota a la falta de traslado de votos a sus candidatos. "No estaba en la boleta electoral. Si hubiera estado, la situación habría sido muy diferente porque vieron el nivel de popularidad. Tuvimos mítines multitudinarios".

Además, atribuyó el malestar social a fallas en el mensaje y la cobertura mediática: "Tenemos las cifras de empleo por las nubes y el mercado de valores más alto de la historia, pero la prensa no cubre las noticias positivas para los republicanos".

IA, Gabinete e indultos

En relación con el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la competencia tecnológica con China, Trump ratificó la orientación estratégica de su administración. "Quien gane esa contienda gana el futuro. El nivel de poder que supone ganar es muy importante. China no tiene ningún problema con los centros de datos ni con la electricidad, y nosotros tampoco, porque les estoy exigiendo que construyan su propia central eléctrica", aseveró.

Respecto a posibles cambios en el equipo de gobierno tras la derrota electoral y la continuidad del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente señaló: "Me encanta mi Gabinete, pero haré quizás algunos cambios. Sobre Hegseth, tengo confianza en él. Tuvimos dos guerras y ganamos ambas: ganamos Venezuela y ganamos Irán. ¿Cómo vas a destituir a un tipo cuando tuvimos dos guerras y ganamos ambas?".

Sobre el final de la entrevista, al referirse a la concesión de indultos presidenciales y a las causas judiciales iniciadas en su contra, Trump expresó: "Tengo la intención de conceder un gran número de indultos a cualquiera que se acerque a menos de mil millas del Despacho Oval, porque no quiero que buenas personas pasen el resto de sus vidas defendiéndose de lunáticos de la izquierda radical".

La fe y el rencor político

El tramo final del reportaje dejó una de las declaraciones más tajantes al ser consultado sobre su visión del perdón religioso hacia sus principales detractores políticos:

"Ross, si te dijera que puedo perdonar, no estaría siendo sincero. Me parecieron personas extremadamente deshonestas, muy malas y perjudiciales para nuestro país. Amo a nuestro país mucho más de lo que puedo amar a personas como esas. Odio a algunos de mis enemigos y siempre los odiaré", sentenció.