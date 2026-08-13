Terremoto en Colombia: aumentan a 265 los muertos y ya hay al menos 3500 heridos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes ya dejó 265 muertos, más de 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según el último balance oficial. Las autoridades decretaron tres días de duelo nacional y continúan las labores de rescate en 14 departamentos afectados, donde hay más de 53.000 personas afectadas.

El número de víctimas del terremoto fueron confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella en rueda de prensa. El mandatario anunció tres días de duelo nacional, con banderas a media asta en edificios públicos y embajadas, como homenaje a las víctimas.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, aseguró que se están desplegando todas las capacidades disponibles para atender la emergencia y pasar progresivamente a la fase de reconstrucción.

Tamayo confirmó que Colombia aceptará apoyo especializado en búsqueda y rescate de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador, países que cumplen los estándares internacionales. El ministro de Exteriores, Omar Bula, aclaró que no se rechazó ayuda de otros países, y remarcó que la cooperación internacional se mantiene abierta sin condicionamientos políticos.

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Terremoto en Colombia: detalles de los operativos

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que ha recibido más de 230 cuerpos y logró identificar a 205 víctimas, entre ellas 12 menores de edad. En ciudades como Pereira y Cali se concentra el mayor número de víctimas, mientras que en Quibdó y Manizales también se reportan fallecidos y daños graves.

La infraestructura sufrió un impacto devastador: 11.347 viviendas destruidas, 53.526 dañadas y 140 edificios colapsados, además de afectaciones en hospitales, escuelas y vías. El terremoto también dejó daños en 203 tramos viales, 20 puentes y cinco terminales aéreas, lo que dificulta el acceso de ayuda humanitaria.

Naciones Unidas informó que el sismo afectó a 357 municipios en 13 departamentos, y activó un fondo de emergencia de 5 millones de dólares para apoyar la respuesta. En paralelo, el Servicio Geológico Colombiano reportó varias réplicas, la más reciente de magnitud 3,6 en Nóvita, Chocó, lo que mantiene la alerta en las zonas afectadas.



