Colombia decretó tres días de duelo y continúan las tareas de rescate de cientos de desaparecidos

El Gobierno de Colombia decretó tres días de duelo nacional tras el terremoto del 10 de agosto, mientras continúan los trabajos de rescate de cientos de desaparecidos en Cali, Pereira y otras regiones afectadas. En cuanto a las cifras oficiales, se reportan al menos 240 personas fallecidas, más de 1.600 heridas, y 222 desaparecidas. En tanto, avanza la ayuda internacional que incluye Estados Unidos, Suecia, Turquía, Japón, México, Brasil y Ecuador.

En este marco, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que, mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto, se establecieron tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto. En este sentido, se dispuso que el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas y consulados de Colombia en el exterior.

Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella expresó que “el Gobierno nacional manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico”. Por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del sismo se registró en San José del Palmar, Chocó, siendo el más fuerte en el país en lo que va del siglo XXI.

En cuanto a las cifras oficiales, se reportan al menos 240 personas fallecidas, más de 1.600 heridas, y 222 desaparecidas, además de 260 atrapadas bajo los escombros. De igual modo, las autoridades señalaron que las labores de rescate se concentran principalmente en Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.

Ayuda internacional

En este contexto, el presidente decretó también el desastre nacional y la emergencia económica y social, lo que permitirá expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas extraordinarias. Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estas medidas buscan movilizar recursos de manera inmediata para atender a las comunidades afectadas.

A la par, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que organismos multilaterales ofrecieron cooperación por US$1.300 millones para enfrentar la emergencia. Además, distintos países como Estados Unidos, Suecia, Turquía, Japón, México, Brasil y Ecuador enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados. En palabras del mandatario, “la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional”.

Mientras tanto, los organismos de socorro y voluntarios continúan realizando trabajos de rescate apoyados por caninos entrenados que buscan sobrevivientes entre los escombros. Finalmente, el Gobierno reiteró que “acompaña a las familias y comunidades afectadas” y que la solidaridad nacional e internacional será clave para superar esta crisis.