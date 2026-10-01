El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el gobierno de Donald Trump avanzará con una reducción de aproximadamente el 20% de los puestos de generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. El funcionario defendió la medida como una política de "rendición de cuentas" y aseguró que busca modificar "de manera profunda" la estructura de liderazgo del Pentágono.

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Hegseth realizó el anuncio durante un discurso sobre el "Estado de las Fuerzas Armadas" en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Allí sostuvo que el objetivo de su gestión es construir un Departamento de Defensa "implacable, firme e intransigente" y cuestionó a los oficiales que, según su interpretación, mantuvieron posiciones vinculadas al "progresismo".

Desde su llegada al cargo, al menos 20 generales, almirantes y altos funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas fueron destituidos o dejaron sus puestos, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto y los máximos responsables del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Hegseth justificó los recortes y volvió a cuestionar a los "progresistas"

Durante su discurso, Hegseth explicó que el 10% de los generales y almirantes ya fueron removidos y que, por orden suya, se redujo otro 10% el número total de puestos disponibles para oficiales generales. "Ahora los medios lo llaman purga. Yo lo llamo rendición de cuentas", afirmó el secretario de Defensa.

La medida había comenzado en mayo de 2025, cuando Hegseth ordenó reducir al menos un 10% de los oficiales generales y de alto rango, además de disponer un recorte del 20% entre los oficiales generales de la Guardia Nacional. En aquel momento, argumentó que el objetivo era impulsar la innovación y la excelencia operativa y eliminar estructuras que consideraba burocráticas o redundantes.

Los datos oficiales citados en el anuncio muestran la magnitud del ajuste. En julio había 851 generales y almirantes en servicio activo en el Ejército, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial, frente a los 848 que existían un año antes. La legislación federal establece un límite de 857 oficiales de ese rango.

La retórica "anti woke" de Hegseth

En paralelo, el secretario de Guerra de Trump justificó la medida como un límite hacia los "infiltrados progresistas" que, según él, existen dentro del Departamento de Defensa. En esa línea, Hegseth aseguró que su gestión aspira a terminar con lo que definió como "líderes tóxicos" dentro del cuerpo. "No somos el departamento de los progresistas, ni el departamento de los débiles", sostuvo. Y fue más allá en su agresión: "Nada de gordos, ni transexuales, ni barbudos, ni bichos raros, ni cobardes, ni radicales. Solo guerreros".

"Los payasos ideológicos se han ido. Los vaqueros patriotas han llegado", remató el propio Hegseth al final de su discurso.