Estados Unidos anunció que Colombia le permitirá hacer operativos militares en su territorio

Pete Hegseth junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, durante la firma de la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas.

El secretario de Estado norteamericano, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el recién asumido gobierno de Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico y al llamado narcoterrorismo. Lo confirmó durante una reunión del Escudo de las Américas contra los cárteles que se desarrolla en Panamá.

"Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra estadounidense se sume en su lucha contra el narcoterrorismo", afirmó Hegseth, quien sostuvo que el flamante presidente colombiano Abelardo de la Espriella habilitó la realización de operaciones conjuntas para "atacar a grupos terroristas y sus redes".

Con este anuncio se formalizó la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la alianza de países americanos que creó el presidente Donald Trump hace algunos meses para coordinar acciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales "que atentan contra los intereses del continente", según el jefe republicano. Con el ingreso colombiano, la coalición alcanza a 19 países, siguiéndolo a Ecuador que se sumó en marzo.

El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos

La llegada de De la Espriella al poder aceleró el acercamiento entre Bogotá y Washington. Incluso antes de asumir, el presidente colombiano ya había anunciado que su país se incorporaría al Escudo de las Américas y había respaldado públicamente la propuesta de Hegseth para profundizar la cooperación militar contra el narcotráfico.

Ahora, esa alianza avanza hacia una instancia mucho más concreta: operaciones militares conjuntas dentro de territorio colombiano. El gobierno estadounidense sostiene que el objetivo es enfrentar a las organizaciones armadas y las redes vinculadas al tráfico de drogas que operan en el país. Para De la Espriella, la cooperación con Estados Unidos le permite sumar capacidad militar, inteligencia y recursos para enfrentar a esas presuntas organizaciones.

El giro a la derecha de Colombia y el rol de Trump

La decisión representa también un cambio profundo en la política exterior colombiana. Durante el gobierno de Petro, Bogotá y Washington atravesaron fuertes tensiones por cuestiones migratorias, ambientales, comerciales y de seguridad. Esto se notó, sobre todo, en los últimos meses con cruces verbales entre los propios mandatarios.

La presentación de hoy de Hegseth representa un reforzamiento de la presencia militar norteamericana en el continente. Durante su intervención en Panamá, el funcionario habló de "defender el hemisferio frente a amenazas externas" y utilizó el concepto de "Doctrina Donroe", una referencia a la tradicional Doctrina Monroe adaptada a la política exterior de Trump.

El anuncio oficial Hegseth lo hizo junto al nuevo ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, con quien firmó la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas. "Este es el inicio de una nueva etapa en la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Colombia", reseñó Hegseth.