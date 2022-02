"Fase aguda" de la pandemia podría acabar a fin de año si se vacuna al 70% del mundo, según OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la "fase aguda" de la pandemia de Covid-19 podría terminar a fin de año si previamente el 70% de la población mundial recibe la pauta completa de vacunación.

"Nuestra expectativa es que la fase aguda de la pandemia termine a finales de año, por supuesto con la condición de que el 70% de la población esté vacunada hacia mediados de año, hacia junio o julio", dijo el médico etíope a periodistas durante una visita a un centro de investigación sobre vacunas de ARN en Sudáfrica.

"Está en nuestras manos (...) Es un asunto de decisión", sentenció.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, más de 120 países no alcanzarían esta meta de vacunación propuesta por la OMS, de acuerdo con la proyección realizada por el sitio Our World in Data, que incluye en el listado tanto a las naciones africanas como a Estados Unidos y Rusia, que no logran despegar sus campañas contra la Covid-19 pese a ser productores de inmunizantes.

En ese sentido, Tedros señaló que las vacunas están ayudando a "cambiar la marea en la pandemia", pero admitió que este triunfo científico se ha visto embarrado por "vastas desigualdades de acceso", principalmente en África, donde solo 11% de la población está vacunada, la tasa más baja del planeta.

"Muchas de estas desigualdades vienen impulsadas por el hecho de que, globalmente, la producción de vacunas está concentrada en unos pocos países, mayoritariamente desarrollados. Una de las lecciones más obvias de la pandemia, por lo tanto, es la urgente necesidad de incrementar la producción local de vacunas, especialmente en los países de bajos y medios recursos", agregó.

El jefe de la OMS se encontraba de visita en los laboratorios de la sociedad de biotecnología Afrigen, con sede en Ciudad del Cabo, que fabricó la primera vacuna ARN mensajero contra la Covid-19 de África.

Preparada a partir de la secuenciación del código genético públicamente disponible del laboratorio Moderna, este inmunizante estará listo para ensayos clínicos en noviembre y se homologaría para 2024.

"Esta vacuna será más adaptada a los contextos en los que será utilizada, con menos obligaciones para almacenamiento y a un precio más bajo", declaró el jefe de la OMS.

El proyecto de Afrigen, apoyado por la OMS y el mecanismo Covax para el acceso a las vacunas, se desarrolló en un gran centro de investigación sobre tecnologías de ARN de Ciudad del Cabo, impulsado en 2021 por la agencia sanitaria de la ONU y el Gobierno sudafricano.

Integrado por un consorcio de laboratorios privados, agencias sanitarias y universidades, el objetivo de este proyecto es convertir a Ciudad del Cabo en un núcleo de referencia en cuanto a la investigación, la formación y la producción a gran escala vacunas de ARN (no limitadas a la Covid-19), pero enfocado a los países de recursos bajos y medios.

Con información de Télam