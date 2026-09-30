| Cómo es el spot de Lula con una canción de Bad Bunny para las elecciones de Brasil 2026

Bad Bunny autorizó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a utilizar la canción Lo que le pasó a Hawaii para un video de su campaña presencial, de cara a las elecciones generales del próximo 4 de octubre. El spot hace referencia a la soberanía de Brasil sobre sus tierras.

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El candidato utilizó una reversión de la canción del puertorriqueño que pertenece al álbum Debí tirar más fotos, que Benito lanzó en 2025 y que este año obtuvo el Grammy al Álbum del Año. El video comienza con la voz del actor brasileño Wagner Moura explicando cuál es el significado de la palabra "silva", apellido del presidente que está asociado a la selva o el bosque.

Si bien solo usó parte de la letra y estaba adaptada al portugués con algunos cambios, tiene el mismo mensaje en torno a la soberanía nacional. “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren las tierras raras y que la gente se vaya. No, no suelte la bandera… Que no quiero que pase contigo, lo que pasó por ahí”, sostiene un cantante portugués en el video al mostrar imágenes de paisajes brasileños.

La autorización para adaptar el tema y usarlo en plena campaña electoral fue confirmada por el equipo de Bad Bunny, según informaron medios brasileños. El video termina con un mensaje del propio presidente, en el que remarca que las tierras de Brasil pertenecen al pueblo brasileño.

De qué habla "Lo que le pasó a Hawaii" de Bad Bunny

La canción de Bad Bunny hace un paralelismo entre Puerto Rico y Hawái, que pasó a ser un estado de Estados Unidos en 1959. El artista advierte que lo mismo podría pasarle a su tierra y enumera la pérdida de costumbres y soberanía.

El permiso del equipo del cantante a Lula contrasta con el cruce entre Bad Bunny y Donald Trump en agosto, cuando el mandatario estadounidense utilizó la canción La Mudanza para un video de la Casa Blanca en el que se celebraban las políticas del republicano contra los migrantes. El video mostró las caras de algunos detenidos y utilizó la música del puertorriqueño, justamente un defensor de los inmigrantes. Al no contar con la autorización del cantante, TikTok terminó retirando el audio de la publicación.