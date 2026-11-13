Estados Unidos dijo que frenó "sospechosos drones" cerca de una base militar

En paralelo a la alarmante paralización de unos 3.000 vuelos en territorio estadounidense por "motivos de seguridad", la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó este viernes una "sospecha de actividad no autorizada de drones" sobre una de sus bases militares en Reino Unido.

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El alerta sucedió en la base estadounidense RAF Lakenheath en Suffolk, en el oeste de Inglaterra, según indicó la cadena británica BBC. Ningún miembro del personal, aeronave o infraestructura se vio afectado, agregó un portavoz.

"Seguimos trabajando estrechamente con nuestros homólogos del país anfitrión para garantizar la seguridad de nuestros militares estadounidenses, civiles estadounidenses y del país anfitrión, contratistas y todas nuestras familias", añadió un vocero en un email, según la agencia Reuters.

El diputado inglés Nick Timothy dijo que se había puesto en contacto con las autoridades de la base y que le habían comunicado que "no existe ninguna amenaza para el público y que el incidente ya está resuelto".

"Dado el elevado nivel de amenaza, sigo animando a todos a que denuncien cualquier cosa sospechosa o fuera de lo común a las autoridades", agregó en redes sociales.

En la base aérea de Lakenheath opera la 48.ª Ala de Caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocida también como Liberty Wing. La unidad cuenta con cerca de 7.000 efectivos en servicio activo, una parte de los cuales cumple funciones en esas instalaciones.

Los últimos dichos de Trump sobre Irán

Por otro lado, Trump aseguró que pretende alcanzar "una victoria total" en la guerra contra Irán. "Nosotros ganamos. La cuestión es cuándo terminaremos. Quiero asegurarme de que tengamos una victoria total, no una victoria del 93 por ciento", dijo durante un acto en Washington.

Luego, lanzó una advertencia: "No vamos a permitir que nadie perjudique ni dañe a nuestro país con ideologías malas, insensatas y horribles. No lo vamos a permitir. Y todos saben a qué me refiero".