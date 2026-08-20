A seis meses de las elecciones, la ultraderecha alemana lidera en intención de voto frente a los socialdemócratas

La ultraderecha alemana organizada en Alternativa para Alemania (AfD) mantiene una ventaja de cinco puntos en intención de voto sobre los conservadores, según una encuesta reciente, a poco menos de seis meses de las próximas elecciones presidenciales fechadas para enero de 2027. El dato fue revelado por la encuesta electoral Politbarometer y difundido por la televisión pública ZDF.

Los números ganan relevancia al publicarse poco más de un año y medio después de las elecciones parlamentarias, en las que la alianza de conservadores y socialdemócratas de Friedrich Merz ganó con el 28% frente al 20% de AfD. Ahora, a semanas de las presidenciales, el resultado podría darse vuelta: la ultraderecha se impondría con el 27% frente al 22% de los partidarios de Merz, si las elecciones fueran el domingo próximo.

La ultraderecha gana terreno y avanza cómoda sobre los conservadores

Respecto del último sondeo hecho entre el 17 y el 19 de agosto, que daba un triunfo de 28 a 23 de los ultras, ambos partidos pierden un punto cada uno, por lo que el resultado se muestra sin alteraciones al mantenerse una diferencia de cinco puntos. Ese dato fue publicado por el Forschungsgruppe Wahlen, que además vaticinó el tercer puesto para Los Verdes con el 14%, mientras el Partido Socialdemócrata (SPD) y La Izquierda se mantienen en el 12%.

Por su parte, el Partido Liberal (FDP) no lograría acceder al Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, al sumar apenas un 4% de apoyos, por debajo del mínimo necesario del 5%.

El oficialismo mantiene imagen en algunos estados del interior del país

De cara a los comicios regionales de Sajonia-Anhalt y de Mecklemburgo-Antepomerania, que serán el 6 y el 20 de septiembre respectivamente, el 64% de los encuestados no verían con buenos ojos un triunfo de la AfD para la jefatura del Gobierno regional. De todas formas, el 23% de los que se inclinan por su mala imagen sí votaría por Alternativa para Alemania mientras que a un 11% le daría igual.

Por otro lado, según el 60 % de los encuestados, si la AfD gobernara en uno de esos estados federados la gestión pública "empeoraría categóricamente", mientras que un 17% cree que la gestión política mejoraría con la AfD al frente del Gobierno regional y otro 17% no espera grandes diferencias. El porcentaje restante se negó a responder.

Por su parte, en la zona occidental alemana, el 62% de los consultados descree de AfD y considera que habrá una peor gestión pública si la ultraderecha llega al poder, mientras que en el este a AfD sólo los rechaza el 50%.