En el marco de las elecciones españolas del próximo domingo, el gobierno de Pedro Sánchez lanzó una batería de medidas sociales como forma de "adelantar" lo que será su nuevo programa de gestión, según afirmaron desde el Partido Socialista (PSOE). Desde el Partido Popular (PP) acusaron al mandatario de hacer "una campaña desesperada" con "estrategias electoralistas". Dentro de las políticas que impulsaron desde la Moncloa figuran las licencias por duelo y maternidad, una rebaja al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y una prórroga de impuestos para los bancos.

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Tras el llamado a elecciones que Sánchez hizo a mediados de octubre, todo el arco político español se puso manos a la obra y comenzó una carrera desenfrenada para llegar al Gobierno. Los conservadores del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, son los favoritos en intención de voto, aunque con el oficialismo del PSOE pisándole los talones. Los únicos que se mantienen en alza son los ultraderechistas de Vox, con Santiago Abascal al frente, quienes quedarían terceros y si formaran coalición con el PP tendrían mayoría absoluta en el Parlamento.

El sábado, durante un acto de campaña en Valencia, Feijóo instó a sus militantes a "no dormirse" en el tramo final, y aseguró que "no hay que subestimar" al PSOE porque "cuando más heridos están, más peligrosos son". Tras conocer las nuevas medidas de Sánchez, Feijóo estalló y las calificó de ser "medidas desesperadas" para revertir el escenario electoral.

Desde las filas del gobierno le respondió la portavoz Elma Saiz, quien defendió el momento parta tomar las medidas al asegurar que es "perfectamente democrático y legal" hacerlo ahora mismo, dado que las gestión actualmente está "en plena legislatura y con necesidad de gobernar". Además explicó que el Consejo de Ministros adopta estas iniciativas "en tiempo y forma" tras un proceso de "trabajo" y "madurez", y justificó los decretos fiscales para autónomos por motivos de "planificación" antes del 1 de enero.

En esa misma línea habló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien descartó un "uso electoral" del Consejo de Ministros y remarcó que llevan "ocho años aprobando normas sociales".

Qué medidas aprobó el Gobierno español

Aunque su plataforma de gobierno prevé 50 medidas en el caso de un nuevo mandato, el Gobierno aprobó este martes una batería de cuatro medidas que tendrían sanción inmediata. Entre éstas, figuran una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la cual beneficiará a 2,6 millones de autónomos y una prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto inicialmente, medida con la que la Moncloa espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda.

"Dos millones y medio de autónomos se beneficiarán de esta rebaja fiscal de 465 millones de euros, a la que hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes", según afirmó el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una conferencia de prensa este mismo martes.

En segundo lugar aparece la prórroga al impuesto a la banca, con el que pretende el Ejecutivo aspira a recaudar 1700 millones de euros. Desde el PSOE habían adelantado hace días que, en caso de seguir en La Moncloa, la norma direccionará esos fondos hacia políticas de vivienda, a modo de ser otro espaldarazo para una problemática que atraviesa a los españoles.

Después están la ampliación a hasta 20 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, además del aumento de hasta diez días de la licencia por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres.

Las órdenes de Sánchez respecto de los posibles resultados electorales

Tras anunciar las nuevas medidas y recibir las críticas del PP, el propio Sánchez pidió este martes durante un mitin en Huesca (noreste) "optimizar el voto" en circunscripciones pequeñas, las que "reparten menos escaños", y votar al PSOE para "frenar la negrura" que representan los proyectos políticos de la derecha y la ultraderecha.

Sobre las candidaturas de las otras fuerzas de izquierda, como el Frente Amplio, Sumar y Podemos, Sánchez fue concreto: "Después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas (...) pero ahora a ganar las elecciones", remarcó.