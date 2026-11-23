España vota el próximo domingo 29 de noviembre en elecciones generales anticipadas, y las encuestas muestran un mapa que se corre hacia la derecha. Un resumen de 22 sondeos publicado por Electográfica muestra que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo lidera en 20 de las 22 mediciones. También muestra que Vox, la fuerza de ultraderecha de Santiago Abascal, quedaría muy por encima de lo que obtuvo hace tres años.

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Para el bloque progresista, el dato más preocupante es la suma: en casi todas las mediciones, PP y Vox juntos superan los 176 escaños que se necesitan para la mayoría absoluta en un Congreso de 350 bancas.

Quiénes compiten

Estos son los principales candidatos a la presidencia del Gobierno:

PSOE : Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, que busca la reelección.

: Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, que busca la reelección. PP : Alberto Núñez Feijóo.

: Alberto Núñez Feijóo. Vox : Santiago Abascal.

: Santiago Abascal. Frente Amplio (la coalición que reemplaza a Sumar): Ada Colau.

(la coalición que reemplaza a Sumar): Ada Colau. Podemos : Irene Montero.

: Irene Montero. Se Acabó La Fiesta (SALF): Luis "Alvise" Pérez.

Qué dicen los promedios

Con un promedio simple de las 22 encuestadoras, el PP de Feijóo aparece con 30,7%, el PSOE de Sánchez con 27,7% y Vox con 18,8%. Más atrás quedan el Frente Amplio de Colau, con 6,8%, y Podemos, con 1,8%.

Si se miran solo las 15 encuestas publicadas en noviembre, el PP sube a 31,4% y el PSOE baja a 27,4%. En ese grupo, Feijóo gana en 14 de los 15 sondeos.

Las tres mediciones más recientes, todas del 17 de noviembre, muestran escenarios distintos:

40dB. : PP 32,2%, PSOE 30,7%, Vox 17%.

: PP 32,2%, PSOE 30,7%, Vox 17%. Sigma Dos : PP 30,7%, PSOE 26,7%, Vox 19,7%.

: PP 30,7%, PSOE 26,7%, Vox 19,7%. SW Demoscopia: PSOE 31,9%, PP 29,3%, Vox 16,4%.

El crecimiento de Abascal

En las elecciones del 23 de julio de 2023, Vox sacó 12,4% y 33 diputados. Hoy ninguna encuestadora lo ubica por debajo del 16% y varias lo acercan al 21%: More in Common le asigna 20,8% y Data10, 20,4%.

En escaños, el salto es todavía mayor. Data10 y Sondaxe le dan 71 bancas; Hamalgama Métrica, 70. Es decir, en esos escenarios Abascal más que duplicaría su bloque.

La elección también tiene una lectura en clave argentina. Milei construyó un vínculo político cercano con Abascal y en mayo de 2024 fue la figura central de un acto de Vox en Madrid. En plena campaña, Sánchez lo incluyó en su discurso contra la derecha: "Si no queréis ni a Trump ni a Milei ni a Le Pen", arrancó, para advertir que tampoco iban a querer a Feijóo y a Abascal.

La suma que inquieta

En la mayoría de los sondeos que proyectan escaños, PP más Vox queda muy por encima de 176:

NC Report : entre 203 y 207 escaños.

: entre 203 y 207 escaños. Hamalgama Métrica : 207.

: 207. DYM : entre 198 y 205.

: entre 198 y 205. Celeste-Tel : 204.

: 204. GAD3: 199.

40dB. les da entre 177 y 197, apenas por encima de la mayoría en su peor escenario. En SW Demoscopia, el rango va de 166 a 180, por lo que la mayoría absoluta queda en duda.

Las dos encuestas que le dan ventaja a Sánchez

Solo dos encuestadoras ponen al PSOE primero. Una es SW Demoscopia, con 2,6 puntos de ventaja. La otra es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo público, que en su medición del 30 de octubre le da al PSOE 33,3% frente a 25,5% del PP.

El CIS es la única encuesta del relevamiento en la que la derecha no llega a la mayoría: PP y Vox sumarían entre 155 y 171 escaños, y el PSOE obtendría entre 134 y 143. Es también el sondeo más alejado del resto, y por eso es uno de los más discutidos de la campaña.

La izquierda, dividida

En 2023, el PSOE obtuvo 31,7% y 121 escaños. Hoy la mayoría de las encuestas lo ubica entre el 25% y el 28%, con entre 101 y 116 diputados.

A su izquierda el panorama es más complicado. En 2023, la fuente agrupa a Podemos y Sumar en una sola cifra: 12,3% y 31 escaños. Esta vez compiten por separado, porque el Frente Amplio de Colau y el Podemos de Montero no lograron un acuerdo nacional. Colau oscila entre 5,2% y 8,4%, y Montero entre 0,8% y 3,6%, con proyecciones que en muchos casos dejan a Podemos sin bancas o con una sola.

Cómo leer los números

El relevamiento toma la última medición de cada encuestadora, por lo que las fechas varían: la mayoría son de noviembre, pero hay sondeos más viejos, como el de Ipsos, de junio, y el de Opina 360, de noviembre de 2025. El cuadro incluye solo seis partidos y varias firmas no publican escaños.

Con esas salvedades, la tendencia es clara: Feijóo lidera, Abascal crece y la derecha alcanza la mayoría absoluta en casi todos los escenarios. A Sánchez le quedan seis días para dar vuelta un pronóstico que hoy le es adverso.