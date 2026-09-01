Putin reclamó reformar la ONU: "No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos"

En el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se desarrolla en Biskek, capital de Kirguistán, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a concretar una reforma profunda en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de incrementar su efectividad y evitar que responda de manera exclusiva a los intereses de un bloque reducido de naciones. Durante su intervención ante los jefes de Estado miembro, el mandatario sostuvo que el potencial de la ONU no se encuentra plenamente aprovechado y enfatizó la necesidad de adaptar la arquitectura diplomática internacional a los cambios geopolíticos recientes.

{{{htmlAmp}}}

"El verdadero potencial de la ONU está lejos de materializarse. Es importante favorecer su efectividad, aumentar la representación de sus organismos, incluido el Consejo de Seguridad, e incluir a los países orientales y del Sur Global", afirmó Putin durante la sesión plenaria. El jefe del Kremlin remarcó que la ONU debe preservar su rol como el mecanismo central para la coordinación de intereses globales, aunque admitió falencias estructurales en el funcionamiento del organismo multilateral. En esa línea, fundamentó que el proceso hacia la consolidación de un sistema internacional multipolar resulta "irreversible".

"Es fundamental adaptarse a las realidades cambiantes y a los giros significativos en las políticas y economías globales", aseveró el presidente ruso, según recogió la agencia oficial TASS, al argumentar que la inclusión de nuevas potencias emergentes en los órganos de decisión es una condición indispensable para sostener la estabilidad internacional.

Con información de EuropaPress.