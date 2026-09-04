Repudio internacional a Donald Trump: la Casa Blanca lanzó un juego interactivo para deportar migrantes

La Casa Blanca lanzó este jueves una plataforma de videojuegos que representa la deportación de inmigrantes indocumentados. El objetivo es, según explicaron, promocionar la política restrictiva y los operativos de la policía migratoria ICE en el país. Consisten en un compilado de clásicos de Nintendo, Sega y Game Boy, además de algún videojuego web viral de años atrás. Distintos especialistas y grupos de derechos humanos repudiaron la medida y la calificaron como "altamente discriminatoria".

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El anuncio se da en plena escalada de las detenciones de ICE en territorio estadounidense, con cada vez más inmigrantes detenidos y con deportados enviados a distintos países de América Latina. La plataforma con los juegos se llama Arcade y está publicada en el sitio oficial de la Casa Blanca, en el menú principal de la página, donde se puede acceder directamente a ellos sin necesidad de estar registrado ni mucho menos.

Desde el Poder Ejecutivo estadounidense defendieron la iniciativa en un comunicado, en el que afirmaron que el videojuego "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito'" estadounidense, y diferencia la mirada oficial de "la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos".

"Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones", declaró a la Agencia France Presse la codirectora de la ONG Frontera Federation, Amérika García Grewal,. Dicha fundación opera en el sur del estado de Texas, donde vive una mayoría migrante de México en el país.

Cómo son los videojuegos de Trump para promocionar las detenciones

Todos los juegos que la Casa Blanca modificó son juegos antiguos. Uno de ellos es una reversión del Snake, el famoso "juego de la viborita" que era frecuente verlo en los teléfonos Nokia 1100 de la primera década del siglo. En la versión de Trump, el jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, y lograr reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México para luego deportarlas.

Otro de los juegos disponibles es una reversión del Tetris, en el que el jugador debe construir un muro en la frontera con México, tal como propuso Donald Trump en su primer mandato. El título es altamente sugerente: "Protege la frontera de la horda que se avecina".

Además, con la imitación de la tipografía del logo de Sega (pero con la sigla MAGA), mostraron un videojuego de un águila (símbolo republicano) esquivando columnas del National Mall. Se llama 'Flappy Bill' y adapta la mecánica del reciente 'Flappy Bird', furor hace poco más de diez años.

"Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás", denunció García Grewal respecto de la publicación de estos juegos.