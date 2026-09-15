Quién es "Lulinha" y de qué acusan al hijo de Lula da Silva en la previa electoral

A solo meses de las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó envuelto en otra polémica familiar, esta vez ligada a su hijo mayor, Fábio Luís "Lulinha" Lula da Silva. La justicia lo señala por el presunto tráfico de influencias en negociaciones con el Ministerio de Salud.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Fábio Luís Lula da Silva: por qué lo investiga la Justicia

Fábio Luís, de 55 años, es el hijo mayor de Lula da Silva y desde hace años se desempeña en el ámbito empresarial, alejado de la primera línea política. Conocido popularmente como "Lulinha", la Justicia investiga su rol en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según el diario Folha de São Paulo.









El hijo de Lula da Silva es investigado por las negociaciones para un permiso de comercialización de cannabis medicinal

En concreto, las sospechas apuntan a que el hijo de Lula habría intercedido en las negociaciones en beneficio de un lobista identificado como Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido en los medios brasileños por un apodo alusivo a otro escándalo de corrupción que afecta al sistema de seguridad social del país.

Además, en la investigación también está involucrada una empresaria cercana a Lulinha, Roberta Luchsinger, señalada por las autoridades como intermediaria en las negociaciones con funcionarios del gobierno. Si bien todas las miradas apuntan al hijo mayor del presidente, en realidad, Lulinha no está formalmente imputado y todavía la investigación se encuentra en curso.

Qué dijo Lula sobre la causa que involucra a su hijo

El caso tiene todas las miradas en la previa a las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula da Silva buscará la reelección. El presidente brasileño se refirió al caso y aseguró que su hijo mayor no gozará de "ningún privilegio" durante la investigación.

"Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse. Va a tener que probar que es inocente. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca", remarcó el mandatario.