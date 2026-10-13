Los organismos de la Curia Romana mantienen sus actividades habituales y continúan trabajando en nombre del Papa, de acuerdo con las normas que regulan el gobierno de la Iglesia.

Tras la operación del Papa León XIV por un tumor pulmonar, el Vaticano aclaró que la Iglesia no tiene un reemplazante ni regente automático. La autoridad sigue bajo el Pontífice desde el Hospital Gemelli, mientras los dicasterios de la Curia Romana y el Secretario de Estado, Pietro Parolin, gestionan los asuntos cotidianos.

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La intervención quirúrgica se realizó este martes 13 de octubre de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma. Según informó el Vaticano, la intervención concluyó de manera exitosa y León XIV regresó a su habitación, mientras se prevé que permanezca internado aproximadamente una semana. Sus compromisos públicos fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

El funcionamiento de la Santa Sede, sin embargo, no se detiene durante la recuperación del pontífice. Los organismos de la Curia Romana mantienen sus actividades habituales y continúan trabajando en nombre del Papa, de acuerdo con las normas que regulan el gobierno de la Iglesia.

¿Quién queda a cargo del Vaticano cuando el Papa está internado?

La Iglesia católica no tiene un vicepresidente ni un regente que asuma automáticamente las funciones del Papa cuando atraviesa un problema de salud. Aunque León XIV no pueda participar de las audiencias, celebraciones o reuniones previstas en su agenda, su autoridad como jefe de la Iglesia universal permanece vigente.

La Constitución apostólica Praedicate Evangelium, que regula la organización de la Curia Romana, establece que los dicasterios —los organismos equivalentes a ministerios dentro de la estructura vaticana— desempeñan sus tareas en nombre y por autoridad del Pontífice. De esta manera, las distintas áreas administrativas y pastorales pueden seguir funcionando mientras el Papa se recupera.

Eso no significa que cualquier funcionario pueda tomar decisiones en su lugar. Los asuntos que requieren la intervención personal del Sumo Pontífice continúan bajo su autoridad y, cuando resulta necesario, pueden ser evaluados o ratificados por él desde el hospital, siempre que esté en condiciones de hacerlo.

En ese esquema, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ocupa un lugar esencial en la gestión cotidiana de los asuntos de la Santa Sede. Sin embargo, su función no equivale a la de un reemplazante del Papa: la administración continúa funcionando bajo la autoridad del Pontífice.

¿Cuándo se activa la sede vacante y qué pasa con el poder papal?

La situación cambia cuando un Papa muere o presenta una renuncia válida. En esos casos se declara la sede vacante, un período durante el cual el Colegio Cardenalicio se ocupa de los asuntos ordinarios e impostergables y prepara la elección del sucesor mediante un cónclave. Los cardenales no pueden asumir las atribuciones que corresponden exclusivamente al Pontífice.

El antecedente más reciente de una renuncia papal fue el de Benedicto XVI, quien dejó el cargo en 2013. También hubo pontífices que contemplaron por escrito una eventual dimisión ante una incapacidad grave: Pablo VI y Francisco firmaron documentos de ese tipo, aunque sin ejecutarlo. El primero lo firmó ni bien asumió en 1963, aunque vivió 13 años más y murió en el cargo. En el caso de Francisco, también lo firmó apenas asumió, aunque años más tarde sostuvo que para él, el compromiso papal "es para toda la vida, salvo por discapacidad".