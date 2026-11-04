Quién es Abdul El Sayed, el primer senador musulmán de Estados Unidos

El demócrata Abdul El Sayed fue electo para ocupar un cargo en el Senado por el estado de Michigan en los comicios de medio término y se convirtió en el primer legislador musulmán en ocupar una banca en la Cámara Alta de Estados Unidos.

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El funcionario protagonizó unas elecciones históricas no solo al convertirse en el primer musulmán en llegar al Senado estadounidense, sino también al devolverle el peso demócrata al estado de Michigan, que Donald Trump había ganado en 2016 y 2024.

¿Quién es Abdul El Sayed, el nuevo senador demócrata?

Abdulrahman Mohamed El Sayed nació el 31 de octubre de 1984 en el área metropolitana de Detroit, Michigan. Es hijo de un ingeniero egipcio que emigró a Estados Unidos para estudiar en la Universidad Estatal de Wayne y creció en los suburbios de esa ciudad.

Abdul El Sayed ocupa un escaño por Michigan en el Senado de Estados Unidos.

Estudió Biología y Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan y se recibió de médico en la Universidad de Columbia, además, completó un doctorado en Salud Pública en Oxford, con una beca Rhodes. Está casado desde 2006 con Sarah Jukaku, psiquiatra, y vive en Ann Arbor con sus dos hijas.

Antes de dedicarse a la política, su agenda estuvo centrada en las desigualdades en el acceso a la salud. En 2015, con 30 años, fue designado director del Departamento de Salud de Detroit, poco después de la quiebra de la ciudad, donde se hizo conocido por medidas concretas:

La cancelación de deudas médicas.

La ampliación del acceso a la naloxona (el antídoto contra las sobredosis de opioides).

La lucha contra la exposición al plomo en las escuelas.

Dejó el cargo en 2017 para competir por la gobernación de Michigan, pero perdió en las primarias demócratas de 2018 contra Gretchen Whitmer. Fue además el primer candidato musulmán a gobernador del estado. Más tarde encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne, del que renunció en abril de 2025 para dedicarse a la carrera por el Senado.

También fue representante nacional de la campaña presidencial de Sanders en 2020 y conduce desde 2019 el podcast“America Dissected. Con 42 años, el senador se encuentra en el ala más progresista del Partido Demócrata. Su triunfo en un estado clave lo posiciona como una de las caras de la renovación de la izquierda estadounidense, junto a figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Cómo llegó al Senado: las propuestas que impulsó

Anunció su candidatura a la banca que deja vacante el demócrata Gary Peters y recibió el respaldo inmediato de Bernie Sanders. En las primarias del 4 de agosto de 2026 derrotó por un margen muy ajustado a la representante Haley Stevens, la candidata más cercana al aparato del partido. Stevens contaba con el apoyo de Whitmer, de Peters y de organizaciones vinculadas al lobby proisraelí AIPAC. El Sayed tuvo el apoyo de Ocasio-Cortez, de la representante Rashida Tlaib y del sindicato United Auto Workers.

La interna fue además la más cara de la que se tenga registro en el estado: se gastaron 60 millones de dólares a favor de ambos candidatos, entre organizaciones afines a AIPAC y grupos progresistas. Su discurso gira en torno a una idea que repite en cada acto: “¿A quién sirve nuestro gobierno?”. Para él, los problemas del costo de la salud, la vivienda y el poder adquisitivo son consecuencia de decisiones políticas.

Sus principales propuestas de agenda son: