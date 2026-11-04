Quién ganó las elecciones de Estados Unidos 2026: resultados y la reacción de Trump

Los demócratas ganaron las elecciones de medio término de Estados Unidos y se quedaron con el control del Congreso: tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. El resultado es un claro volantazo de los ciudadanos estadounidenses a la gestión del presidente Donald Trump, que adelantó que buscará negociar con la oposición.

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Elecciones en Estados Unidos: el detalle de los resultados

En las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre, los demócratas consiguieron el control de la mayoría en el Congreso. Con el escrutinio todavía en marcha, los resultados hasta el momento son los siguientes:

Cámara de Representantes , que renovó sus 435 escaños, los demócratas suman 237 bancas contra 139 de los republicanos . Para tener mayoría en la cámara baja se necesitan 218 escaños, un umbral que ya superaron.

, que renovó sus 435 escaños, contra . Para tener mayoría en la cámara baja se necesitan 218 escaños, un umbral que ya superaron. Senado: los demócratas sumaron 54 escaños, cifra que incluye a los independientes que votan con su bloque, frente a 44 del Partido Republicano. Los republicanos llegaban a la elección con una mayoría de 53 bancas, pero la oposición consiguió la ganancia de cuatro bancas para quedarse con el control.

Entre los estados claves donde la oposición tuvo un triunfo histórico se encontraron Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Uno de los resultados más llamativos fue el de Texas, donde James Talarico logró una victoria histórica frente al republicano Ken Paxton.

¿Cómo reaccionó Donald Trump a la contundente derrota?

La primera reacción del presidente estadounidense fue despegar su figura del resultado de las elecciones. “No estaba en la boleta y si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado en un alud total!”, sostuvo en un posteo en su red social Truth Social cuando los demócratas ya se perfilaban para recuperar el control del Congreso.

Donald Trump desligó el resultado de su imagen

Horas más tarde adelantó que no pondrá en duda los comicios. “Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó en declaraciones a The New York Times. Y adelantó que negociará con la oposición para gobernar: “Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”.

Si bien aceptó el resultado, no lo tomó como un referéndum a su gestión y volvió a despegar su imagen del triunfo opositor: "No lo veo como un ataque personal", apuntó en declaraciones a Fox News. Al analizar la derrota, consideró que una de las grandes razones fue la guerra con Irán. "Creo que una parte fue Irán", indicó.

En ese sentido, en diálogo The Wall Street Journal, rafició su decisión de lanzar una ofensiva militar y respaldar a Israel. "Hice lo correcto. Lo volvería a hacer", apuntó.