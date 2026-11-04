Tras la derrota frente a los demócratas, quiénes podrían suceder a Donald Trump al frente del Partido Republicano

La derrota electoral de los republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos reconfiguró el escenario político y abrió la discusión sobre la sucesión de Donald Trump. Con el presidente impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato en 2028, al interior de Partido Republicano comienzan a tejerse las voluntades para sucederlo al frente del espacio. El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aparecen como los principales nombres para esa renovación.

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El resultado de los comicios, en los que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso, también aceleró las especulaciones sobre el futuro de ambos partidos. Aunque todavía falta para las primarias, distintos dirigentes comenzaron a posicionarse como posibles candidatos para disputar la Casa Blanca dentro de dos años.

JD Vance y Marco Rubio, los principales aspirantes republicanos

El vicepresidente JD Vance encabeza las encuestas entre los posibles candidatos republicanos para las presidenciales de 2028. Exsenador por Ohio, se convirtió en una de las figuras centrales del trumpismo y mantiene un vínculo estrecho con el movimiento Make America Great Again (MAGA).

Vance también dejó trascender que confía en conseguir el respaldo de Trump si decide competir por la nominación. Sin embargo, en los últimos meses intentó construir un perfil propio, particularmente al tomar distancia de la guerra de Irán, un conflicto que genera resistencias entre sectores de las bases republicanas.

Otro nombre que gana peso es el de Marco Rubio, actual secretario de Estado y primer latino en ocupar ese cargo. Durante años fue una figura del ala tradicional del Partido Republicano e incluso enfrentó a Trump en las primarias presidenciales de 2016, aunque posteriormente terminó incorporándose al movimiento del mandatario.

Su influencia creció desde que asumió la conducción de la diplomacia estadounidense. Rubio encabeza las negociaciones para la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y mantiene una posición de presión para impulsar un cambio de régimen en Cuba. El propio Trump lo mencionó como una posible figura para sucederlo.

Los nombres demócratas que se perfilan para suceder a Trump y competir en 2028

Del lado demócrata, la exvicepresidenta Kamala Harris aparece nuevamente entre las posibles candidatas. Aunque perdió las elecciones presidenciales de 2024 frente a Trump, podría volver a intentar conseguir la nominación de su partido. En aquella oportunidad, recibió la candidatura después de que Joe Biden abandonara la carrera electoral en julio y tuvo apenas tres meses para desarrollar su campaña.

También creció la figura del senador Jon Ossoff, de Georgia, quien consiguió la reelección por casi 20 puntos en un estado clave donde Trump había ganado en 2024. Con 39 años, representa una renovación generacional dentro del espacio demócrata.

Otro posible aspirante es Gavin Newsom, gobernador de California, quien dejará el cargo en enero después de dos mandatos. Su estilo confrontativo frente a Trump y su fuerte presencia en redes sociales lo posicionaron como una de las principales figuras opositoras, aunque recientemente aseguró que no competiría si Harris decide presentarse.

Finalmente, Alexandria Ocasio-Cortez representa al sector más progresista del Partido Demócrata. La congresista por Nueva York, cercana al alcalde Zohran Mamdani, renovó su banca y anticipó que evaluaría una eventual candidatura después de las elecciones legislativas.