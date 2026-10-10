El PSOE comenzó a tejer su estrategia electoral y buscará aliarse con nuevas izquierdas

Tras el anuncio de elecciones anticipadas que hizo el presidente español Pedro Sánchez, dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) advirtieron que ya comenzaron a tejer su estrategia electoral y dejaron entrever que buscarían aliarse a otros grupos de la izquierda en el país para la disputa en el Senado, con el fin de evitar "un nuevo triunfo" del Partido Popular (PP), según señalaron. También analizan hacer lo mismo en la Cámara baja.

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El titular del gobierno español afirmó el lunes, cuando anunció las elecciones generales para el 29 de noviembre, que su decisión partía de su deseo de "movilizar a la izquierda" y lograr en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España". En la oposición, afines a Vox y al PP celebraron el anuncio y salieron en redes sociales a militar por adelantado su campaña, con el eslogan de "por fin el fin" de la era Sánchez en La Moncloa, además de posicionar potenciales candidaturas.

Sin embargo desde el PSOE y el propio Sánchez advirtieron que lanzarían una campaña "con candidatos competitivos". Este mismo viernes, fuentes ligadas al Partido Socialista señalaron estar "analizando todas las alternativas y escenarios posibles" para ganar "tanto en el Congreso como en el Senado".

En esa línea, no descartaron la chance de concurrir "junto a otras fuerzas de izquierda" a la Cámara Alta, para evitar que la controle "de nuevo" la "espuria" PP. Incluso el diario El País reveló que desde el oficialismo español "aguardan a la recomposición del espacio del Frente Amplio para iniciar los contactos formales".

El viernes 16 de octubre es el último día para que los partidos que vayan en coalición a las elecciones lo informen y el sábado 17, el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y al secretario general del partido, el propio Sánchez, como su candidato a la Presidencia.

Una estrategia recurrente

No sería esta la primera vez que el PSOE decide ir en coalición con otras fuerzas de la izquierda. El pacto más amplio fue el alcanzado en 2000 entre el PSOE liderado por Joaquín Almunia e IU encabezada por Paco Frutos, que llegó a componer listas conjuntas en 27 circunscripciones para el Senado. Lo mismo hicieron en 2004 y 2008, al incluir al Partido Socialista Catalán (PSC) en una candidatura unida en las cuatro circunscripciones catalanas llamada Entesa Catalana de Progrés.

El PSOE también sostuvo alianzas electorales en Navarra en 2015 y 2016 con partidos menores. En esos años hizo lo mismo además con Nueva Canarias en las circunscripciones canarias, así como en Melilla y en Menorca en 2008, entre otros ejemplos de las últimas décadas.