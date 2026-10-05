Pedro Sánchez anunció las elecciones anticipadas el 29 de noviembre en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el llamado a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. En este marco, detalló la disolución de las Cortes y el adelanto de los comicios generales.

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En una conferencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y llamó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

El jefe del Ejecutivo reivindicó su labor en una época en la que fue necesario afrontar "emergencias inéditas" y lidiar, dijo, "con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática" y con "élites económicas y sociales muy poderosas".

Defendió así las "medidas valientes" aprobadas para reforzar el Estado del bienestar sin sacrificarlo al "altar militar del 5 %" -en referencia a las exigencia de gasto militar de EE. UU. en la OTAN- y también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos", "tecno-oligarcas" y "genocidas".

Admitió que el Gobierno no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites", conquistar nuevos avances sociales y "seguir transformando" España.

Llamado a elecciones adelantadas

Pedro Sánchez justificó el adelanto electoral por la necesidad de movilizar a la izquierda y lograr en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España".

En su declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el presidente convocó a los ciudadanos a acudir a las urnas el 29 de noviembre para decidir el futuro que quieren para España en los próximos años. "Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras", afirmó Sánchez.

El presidente españól aseguró que en los tres últimos años tuvo que "lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática", una oposición "sin ningún sentido de Estado" a la que reprochó que no parara de "cuestionar hasta incluso la legitimidad" del sistema electoral.

También la acusó de "bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país" y de "usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie".

Frente a ellos, agradeció el apoyo de otras formaciones parlamentarias que "han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social". Y también reconoció a la "mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis".