"Mi Bebito Fiu Fiu": infidelidad y escándalo político detrás de la canción viral

La parodia musical del reconocido tema del rapero Eminem y el original de "Thank You" de Dido está dando la vuelta al mundo y ya tiene una versión en alemán. Su productor musical es un famoso DJ peruano.

Un escándalo político y la filtración de unos supuestos mensajes de texto que delataron una infidelidad terminaron con una canción que se hizo viral en todo el mundo: "Mi Bebito Fiu Fiu". El tema que recorre todo el mundo y hasta tiene una versión en alemán es una parodia musical del DJ y productor musical peruano Tito Silva Music con la interpretación de Tefi C., basado en la canción "Stan" de Eminem y "Thank you" de Dido.

Lo que parece una inocente canción de moda oculta un escándalo político que involucró al expresidente peruano Martín Vizcarra y Zully Pinchi, excandidata al Congreso de la República por Somos Perú. Un claro caso de violencia digital que incluye la filtración de mensajes de WhatsApp entre Vizcarra y Pinchi, quienes supuestamente mantenían una relación extramatrimonial. La conversación fue expuesta en el programa periodístico Panorama.

En las charla de WhatAapp, que reveló el programa, el expresidente y la excandidata acordaban un encuentro clandestino en un hotel de Cuzco. La filtración no solo comprometió al exmandatario peruano con su esposa sino también con la justicia ya que al estar procesado por presuntamente haber recibido coimas, tiene una restricción que le impide viajar. Es por eso que para ese encuentro pidió un permiso al Poder Judicial bajo el argumento de que debía realizar actividades políticas para el partido El Perú Primero, de acuerdo a la información de La República.

Ante el escándalo mediático generado por la filtración de los mensajes, Vizcarra negó las acusaciones y afirmó que no fue “infiel” y habló sobre su matrimonio: “Mi esposa es la mujer con la que quiero vivir hasta mi último día”, expresó por videoconferencia.

Por qué se llama "Mí Bebito Fiu Fiu"

Según medios peruanos, la canción incluye frases del chat filtrado. En las supuestas conversaciones de WhatsApp, Pinchi le escribió a Vizcarra: “eres mi bebito... eres mi rey”, y luego el expresidente le envía una selfie y ella le contesta con la frase: “fiu fiu”.

Pero también el tema sumó partes de un poema Pinchi, quien es también escritora. “Empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”, una de las frases de uno de los versos de “¡Las noches que te soñé!” de la excandidata.

Repercusión de "Mi bebito fiu fiu"

En su primer mes, el videoclip oficial del tema alcanzó 10 millones de reproducciones en la plataforma YouTube Music. En TikTok, donde se viralizó, se reprodujo 84 000 veces con más de 552 millones de reproducciones para el 7 de julio de 2022.

La canción se viralizó en todo el mundo luego de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny la cante durante una transmisión en vivo y cuando los streamers españoles Ibai Llanos y AuronPlay hicieran lo mismo a través de Twitch.