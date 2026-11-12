En Perú, León XIV repudió la violencia contra las mujeres y cuestionó la "mentalidad machista"

En su visita a Perú, el papa León XIV dio un fuerte discurso en el que repudió la "mentalidad machista" y la "violencia contra las mujeres". Además, el Sumo Pontífice cuestionó a los padres que están "ausentes" en la vida familiar y generan que más responsabilidad caiga en el rol de las mujeres.

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En la Plaza Mayor de Lima, el Papa consideró que "el reconocimiento de la dignidad humana exige también promover efectivamente la presencia el respeto y la participación de las mujeres". Asimismo, expresó que la "contribución" de las mujeres "en todos los ámbitos es indispensable".

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, abusos y violencia contras las mujeres", siguió el líder de la Iglesia Católica, quien opinó que esa mentalidad se reproduce mientras se ignora "la novedad del cristianismo que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad".

Luego, el obispo de Roma sostuvo: "Nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que pueden ser nuestras abuelas, madres, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera. Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no solo a mis hermanos y hermanas de fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad: valoremos a las mujeres, protejamos y respetemos a las niñas".

La llegada a Perú y la histórica misa en Argentina

León XIV viajó a Perú el miércoles, mismo día en que encabezó una história mise frente a la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la convocatoria alcanzó la cifra de 3,5 millones de asistentes al inicio de la ceremonia y se convirtió en la tercera misa más multitudinaria de la historia mundial.

El récord de asistencia a un oficio católico continúa liderado por la misa que el Papa Francisco celebró en 2015 en el Parque Rizal de Manila, Filipinas, con una masa de entre 6 y 7 millones de personas bajo la lluvia. El segundo lugar del listado histórico permanece también en la capital filipina desde 1995, ocasión en la que San Juan Pablo II reunió a 5 millones de asistentes durante el cierre de la X Jornada Mundial de la Juventud, un acontecimiento donde la multitud obligó a trasladar al pontífice en helicóptero por la imposibilidad de avanzar en papamóvil.