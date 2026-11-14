Paraguay después de Peña: el escándalo de Ueno le siembra dudas al poder colorado

La caída de Santiago Peña como presidente de Paraguay abrió una etapa de incertidumbre en el país. Mientras que este viernes la Fiscalía amplió los cargos contra el exmandatario por la presunta estructura criminal detrás del caso Ueno Bank y hace temblar a la política nacional paraguaya, existen dudas sobre cómo el nuevo presidente Pedro Alliana podrá sostener la gobernabilidad.

{{{htmlAmp}}}

El oficialismo enfrenta un rechazo altísimo a nivel social, con un 77% de imagen negativa, además una "crisis financiera institucional" que tiene al Banco Central de Paraguay (BCP) contra las cuerdas desde el estallido del caso Ueno.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras la aplicación de juicio político que llevó a la destitución del ahora ex presidente Peña, además de la seguidilla de cargos judiciales que se le sumaron en el transcurso de la semana pasada, la Fiscalía le atribuyó nuevos cargos a Peña y al ex presidente del BCP, Carlos Carvallo, por el delito de asociación criminal, que se suma a las imputaciones previas por lesión de confianza y administración en provecho propio. Ambos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión si son condenados.

La nueva imputación también alcanza también a otros tres antiguos integrantes del directorio del BCP (Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora), además de al superintendente de bancos, Holger Insfrán. La investigación busca determinar si existió una estructura organizada de funcionarios públicos que distribuyó funciones para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez y Ueno Bank.

Santiago Peña y Carlos Carvallo ingresaron juntos a declarar a la Fiscalía la semana pasada.

Aunque la destitución de Peña mediante un juicio político profundizó la tensión entre los sectores políticos, dos analistas consultados por El Destape describen el escenario como una crisis coyuntural. La preocupación central, en cambio, está puesta en las consecuencias que puede dejar el caso Ueno Bank sobre la credibilidad de las instituciones, los organismos de control y el sistema financiero paraguayo.

La situación política y financiera en el ojo de la tormenta

El politólogo y consultor político paraguayo Víctor Genes, con estudios de especialización en el sistema político nacional de su país, explicó a El Destape que si bien la caída de Peña es una reacción a una seguidilla de errores propios y de su equipo, no deja de ser una situación coyuntural, que no radica en lo político sino en "lo financiero institucional", tal como lo definió.

"Estamos hablando de una situación de crisis coyuntural, la cual tiene una parte política porque afectó al presidente Peña, porque terminó por ser destituido. Pero no tenemos una crisis de sistema político. El sistema político en sí se mantiene, el Congreso funcionó en consecuencia y sigue funcionando con normalidad. No hubo quiebre en ese sentido", explicó Genes, quien luego hizo hincapié en la cuestión financiera.

"Sí es una crisis financiera institucional por la situación del Banco Central. Porque ahí el ex presidente tuvo mucha injerencia. Hasta hace algún tiempo, los procesos de regulación internos del BCP respaldaban cierta prudencia en el manejo de lo financiero. Pero con la injerencia del presidente eso varió y golpeó institucionalmente a nuestro país y a la figura del Banco. La crisis radica en eso", agregó a este portal.

Además advirtió sobre la "rotura" del sistema financiero en Paraguay. Explicó que la institución financiera se rompió, principalmente, por "el manejo del BCP y la autorización del ministro de Hacienda para efectivizar la transferencia de fondos públicos". "Eso rompió lo financiero y generó esta crisis", afirmó.

Durante el gobierno de Peña, entre 2023 y 2026, se sabe que Ueno Bank captó importantes volúmenes de fondos públicos, una parte significativa proveniente de cajas jubilatorias. Los vínculos entre la entidad financiera y funcionarios de alto rango quedaron bajo la lupa de los investigadores, que buscan determinar si existió una estructura estatal destinada a beneficiar intereses empresariales privados.

Las consecuencias inmediatas de la crisis

La movilización social en torno a la situación en Paraguay dejó una imagen de tensión a nivel mediático. Más allá de que no hubo una crisis de sistema político, tal como explicó Genes, sí hay dudas sobre la imagen internacional que dejó el país. La socióloga paraguaya Clary Martínez, quien además trabaja en el Senado y conoce la cocina parlamentaria guaraní, advirtió a El Destape sobre este punto.

"La política interna no se vio tan afectada, justamente, porque hubo una reacción parlamentaria justa. Pero este tema sí afecta a la imagen internacional, aunque creo que es recuperable", afirmó Martínez, aunque destacó que sólo se conseguirá "con gran esfuerzo y un trabajo muy duro", debido a las altas repercusiones del tema. Sin embargo, rescató: "Lo positivo es que no es el sistema bancario el que está contaminado. Es solo un banco el que tiene problemas".

El futuro para la gobernabilidad y el Partido Colorado

Más allá de la situación financiera, la movilización social sembró dudas respecto las oportunidades de gobernabilidad del Ejecutivo que ahora encabeza Pedro Alliana. Los consultados por este medio analizaron esa situación.

"El gobierno tiene chances de ganar gobernabilidad. Pero la sensación real de gobernabilidad la podrá recuperar siempre y cuando sepa cómo trabajar su capacidad de comunicación para con los problemas financieros que atraviesa el país", advirtió Genes a este portal. Y agregó: "Hasta el momento pudo resolver gran parte. Se le pudo pagar a los ahorristas implicados por ejemplo. El Congreso emitió leyes bastante rápido para que se les transfiera el dinero y recuperen sus ahorros".

"En la medida que sepan comunicar eso, podrán recuperar la sensación de gobernabilidad", sumó Genes. Con esa misma idea coincidió también Martínez: "La gobernabilidad la van a tener, sobre todo, porque el oficialismo mantiene la mayoría parlamentaria. No habrá grandes problemas con eso". Sin embargo, no le quitó peso a la cuestión económica: "Hoy lo financiero es el gran problema del oficialismo. Es el talón de Aquiles, por ahora".

La posición colorada para el 2029 y el posible candidato

La interna colorada es el segundo tema que inquieta al oficialismo. La caída de Peña, muchos coinciden, representa un nuevo fortalecimiento a la figura de Horacio Cartes como armador y jefe político del partido heredero de Alfredo Stroessner, el dictador que gobernó Paraguay con mano de hierro durante 35 años y construyó un partido político para mantener su hegemonía.

"Hoy los colorados no tienen candidato. Sin dudas que Cartes se fortalece con todo esto, porque además sus parlamentarios impulsaron las leyes que solucionaron parte del conflicto financiero de los últimos días. Pero se está hablando de colocar a Marco Riquelme, el ministro de Industria y Comercio paraguayo, como candidato presidencial", explicó Genes al respecto, aunque hizo hincapié en que todavía no hay una postura formal.

Esto, sin embargo, no es algo confirmable aún. Marco Riquelme no proviene de las filas militantes tradicionales del cartismo, sino del sector empresarial y gremial privado. Su formación militante se desarrolló íntegramente dentro de Honor Colorado, el espacio de Santiago Peña.

Las hipótesis que maneja la Fiscalía en torno a la investigación por el caso Ueno

Tras avanzar contra los otros integrantes de la cúpula del Banco Central, la hipótesis del Ministerio Público es que los acusados habrían integrado una organización con distribución de tareas cuyo objetivo era beneficiar a empresas vinculadas al conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank. Los fiscales sostienen que Peña, Carvallo e Insfrán habrían participado mediante distintas actuaciones y omisiones bajo investigación.

En el caso de los antiguos integrantes del directorio del BCP, la acusación sostiene que conocían informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios de empresas relacionadas con Ueno y otras operaciones financieras observadas. Sin embargo, presuntamente no impulsaron las medidas correctivas correspondientes.

Carvallo enfrenta, además, acusaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Antes de asumir la conducción del Banco Central en 2023, había presidido la Financiera Ueno, entidad de la que surgió Ueno Bank.