Un pastor condenado dos veces por abuso sexual abrió un mitín de campaña republicano en Carolina del Norte

El pastor protestante Diamond L. King, condenado dos veces por delitos sexuales contra menores abrió con una oración un mitin de campaña republicano en Carolina del Norte, en un acto encabezado por el candidato al Senado Michael Whatley. De acuerdo a sus antecedentes penales, pasó dos estadías en prisión por abuso sexual.

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King fue quien inició el encuentro con una oración en la que pidió a Dios que otorgara "integridad y honestidad" al evento y que corrigiera las injusticias que, según sostuvo, fueron "infligidas" al movimiento conservador. El episodio adquirió relevancia debido a los antecedentes judiciales del pastor y al escenario electoral en el que se produjo.

El caso se conoce a dos meses de las elecciones senatoriales de medio término, consideradas clave para definir qué partido tendrá el control de la Cámara hasta el final de la presidencia de Trump. La situación puede complicar uno de los principales argumentos de campaña de Whatley, quien busca instalar críticas contra su rival demócrata, el exgobernador Roy Cooper, por una supuesta "postura indulgente" frente al delito.

Quién es el pastor que participó del acto republicano

King, de 60 años, lidera la iglesia New Beginnings Celebration, en New Bern, y en los últimos años adquirió una presencia cada vez mayor dentro de la política republicana local. Se presenta como un conservador negro partidario de Trump y fue presidente de distrito del Partido Republicano del Condado de Craven.

De acuerdo con los registros estatales y judiciales, su primer caso se remonta a hace unos 30 años, cuando trabajaba como asistente de una banda de música escolar y fue acusado de violación de menores y actos lascivos con una estudiante de 15 años. King tenía entonces 31 años, fue declarado culpable en 1998 y cumplió casi cinco años de prisión antes de obtener la libertad condicional.

En 2010 volvió a declararse culpable, esta vez por mantener relaciones sexuales con una pariente menor de edad. Por ese caso cumplió casi tres años de prisión. La legislación de Carolina del Norte estableció que King debe permanecer registrado como "delincuente sexual durante toda su vida".

Los republicanos se desligaron de King

La campaña de Whatley negó que el candidato conociera a King y sostuvo que el acto no fue organizado ni planificado por su equipo. Su portavoz, DJ Griffin, afirmó que el pastor había sido invitado por los anfitriones del encuentro, a quienes identificó como "del Partido Republicano del Condado de Craven".

La presencia de King se sumó a otra controversia que afecta a Whatley: sus vínculos con Harvey L. West Jr., otro delincuente sexual condenado que ocupó cargos dentro del Partido Republicano del mismo estado. Los demócratas llevan meses denunciando esa relación en su campaña contra el candidato republicano y gastaron más de 2,3 millones de dólares en anuncios que muestran a Whatley junto a West.