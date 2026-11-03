Qué pasa si hay empate en las elecciones de Estados Unidos 2026 de medio término: cómo se definen

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, en las que se renueva parte del Congreso y se define con cuánto respaldo contará el presidente Donald Trump los próximos dos años de gestión. El Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras por un margen pequeño y la gran duda es qué puede pasar si empatan en estos comicios.

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Qué pasa si hay un empate en las elecciones de medio término de Estados Unidos

En las elecciones de medio término 2026 se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de 36 gobernaciones. El posible empate se puede dar en el Senado: que quede dividido 50 a 50. En tal caso, si 50 bancas para demócratas y 50 para republicanos, el vicepresidente JD Vance tiene la facultad constitucional de emitir el voto de desempate para dar el control de la cámara a su partido.

En caso de un empate en el Senado, la definición quedará en manos de JD Vance

En la práctica, esto significa que el partido del presidente conserva el control efectivo del Senado aun con la mitad de las bancas. Si se cuentan los independientes que suelen votar con los demócratas, esa fuerza suma 47 senadores. Una ganancia de tres bancas los dejaría en 50, y el voto de Vance seguiría inclinando la balanza hacia los republicanos. Por eso, para quedarse con el Senado, los demócratas necesitan ganar cuatro escaños.

Un antecedente es el de 2021, cuando el Senado quedó dividido en partes iguales y la entonces vicepresidenta Kamala Harris desempató en varias votaciones a favor del oficialismo de ese momento.

Qué pasa en la Cámara de Representantes

En la Cámara baja el escenario es distinto porque, al tener 435 miembros, un empate exacto en la composición total es atípica, salvo que haya bancas vacantes. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para llegar a los 218 que dan la mayoría.

A diferencia del Senado, no hay una figura externa que desempate. Si ninguno de los dos partidos alcanzara la mayoría por sí solo, la elección del presidente de la Cámara que requiere la mayoría de los votos emitidos, obligaría a negociar o a realizar varias rondas de votación hasta llegar a un acuerdo.