Un intendente fue atacado a balazos y quedó hospitalizado en estado grave en Paraguay

El intendente de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, estaba hospitalizado hoy en estado grave tras haber sido baleado en la vía pública en esa ciudad por una persona encapuchada, hecho por el que la familia responsabilizó al presidente Mario Abdo Benítez, informó la prensa local.

Acevedo, de 53 años, estaba a bordo de su camioneta cuando fue atacado tras retirarse de una reunión con concejales en la sede de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay, a unos 452 kilómetros al noreste de Asunción.

El funcionario estaba "luchando por su vida en quirófano con estado delicado", afirmó el director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Saúl Recalde, a televisoras locales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Recalde aclaró que no estaba atendiendo directamente a Acevedo, por encontrarse de viaje, pero aseguró que estaba en contacto con el equipo médico interviniente, según el diario Última Hora.

El hermano de la víctima y gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, apuntó a Abdo Benítez en declaraciones a la prensa al llegar al hospital a ver su pariente.

"Le mando a decir al presidente de la república que es el culpable de lo que está pasando en Pedro Juan Caballero y de lo que le ocurrió a mi hermano", manifestó.

Un testigo clave, cuya identidad fue resguardada, relató que a la salida de la Junta Municipal, una persona encapuchada lo apuntó al rostro con un arma de fuego, presumiblemente una pistola.

"Eso me hizo correr, cuando me di la vuelta empezaron a disparar, le vi al intendente corriendo del otro lado de la calle y ahí me doy cuenta que no disparan hacia mí y no era hacia mí el ataque, yo me asusté tanto que no sabía si me venían a mí o al intendente", dijo a la televisora Noticias Paraguay (NPY) .

En redes sociales circularon imágenes del momento en que distintas personas asisten al intendente en el piso, luego del ataque.

El director de la Policía de Amambay, comisario Éver Caballero, indicó que Acevedo tenía asignada custodia policial.

Sin embargo, esa información fue contradicha por el concejal César Lesme, quien señaló al mismo canal que el jefe comunal estaba sin resguardo en la reunión.

Por su parte, el ministro del Interior, Federico González, informó que la capital de Amambay estaba “rodeada por efectivos policiales”.

González dijo que viajaría a esa ciudad y que el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Benítez, estaba en camino hacia allí.

Asimismo, agregó que se tomarían “todas las medidas necesarias” para dar con los responsables, por lo que se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad en Brasil para que estuvieran alerta y también destinaron agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El ministro ratificó que Acevedo se encontraba en cirugía y expresó: “En nombre del gobierno y del presidente, les transmito el apoyo”.

El Ministerio Público anunció en Twitter que "el fiscal José L. Torres, el fiscal de Crimen Organizado Federico Delfino y el fiscal de Narcotráfico Celso Morales intervendrán en el caso del atentado".

De extracción liberal, Acevedo cumple su cuarto mandato como intendente y es hermano del fallecido parlamentario Robert Acevedo y del actual gobernador departamental.

Con información de Télam