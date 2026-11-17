El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó su renuncia al cargo en medio de las críticas a su inacción ante el caso Ueno Bank que terminó en la destitución y detención del ex presidente Santiago Peña.

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El magistrado, que asumió el puesto en marzo de 2023, presentó su dimisión en un escrito dirigido al actual presidente, Pedro Alliana, en el que apunta al "marco del juicio político, procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados". Rolón designó antes de irse a la fiscal Alba Rocío Cantero como su sustituta de forma interina, que este miércoles fue ratificada por el Congreso.

Por qué renunció el Fiscal General

Rolón basó su dimisión en el artículo 51 de la Ley órganica 1572 del Ministerio Público que establece que el fiscal general del Estado es reemplazado en el cargo por el adjunto que él mismo nombre, si bien este supuesto se limita a ausencias de carácter temporal, informó el diario 'ABC Color'.

Su renuncia llegó mientras un grupo de 34 diputados -de un total de 80 que tiene la cámara baja del Parlamento- presentaron este mismo jueves un "proyecto de resolución que formula acusación de juicio político" contra Rolón por "mal desempeño de sus funciones y la presunta comisión de delitos en el ejercicio del cargo", por lo que se abre la posibilidad de que sea objeto de un juicio político.

En el escrito denuncian un "patrón de conducta sistemático" por parte del fiscal general del Estado para "supeditar la persecución penal a la conveniencia política, encubriendo al poder político y retrasando investigaciones clave".

Prueba de ello es, según sostienen, la "retención injustificada por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito" y blanqueo de capitales contra Santiago Peña. Los diputados apuntan asimismo a la "conducción deficiente y pérdida de pruebas" en el caso Ueno Bank, cuyo colapso hizo que millones de ahorristas no puedan acceder a sus depósitos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ya anunció que desde su Partido Colorado -al que hasta ahora pertenecía Peña- van a "acompañar el juicio político al fiscal general".

En un mensaje en sus redes sociales, ha justificado su decisión ante el "delicado momento que atraviesa" el país y "convencidos de la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar la transparencia y la justicia".

Peña, en prisión preventiva desde principios de noviembre, tiene tres causas penales abiertas por la Fiscalía por delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, todas centradas en el colapso e intervención del banco privado.

Con información de EuropaPress.