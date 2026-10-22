El Papa León XIV confirmó que visitará la Argentina: "Allá vamos"

El Papa León XIV confirmó que visitará la Argentina en noviembre donde tiene previsto visitar la cárcel de Devoto, entrevistarse con discapacitados, reunirse con Javier Milei y con trabajadores. En diálogo con argentinos en la Plaza San Pedro, el sumo pontífice dijo "Argentina allá vamos" para ratificar su llegada tras la operación de un nódulo en el pulmón.

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Los médicos confirmaron el miércoles que el Papa no necesitará “ningún tratamiento adicional” luego de la cirugía que le hicieron en el pulmón derecho el pasado 13 de octubre. “Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La información fue proporcionada por el médico del Papa, Luigi Carbone, y el profesor Stefano Margaritora, quien operó exitosamente al Pontífice.

Según detallaron desde el Vaticano, "los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, concluyeron.

Cronograma oficial de actividades y recorrido en el país

De no haber cambios en la agenda, el sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en un vuelo procedente de Florida, Uruguay, que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Su agenda oficial se iniciará con un homenaje en el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, seguido por una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción con diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad a las 18:30.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo. Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para concluir su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.

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