Países Bajos registra el primer caso de infección por el virus del Nilo Occidental en seis años

Imagen referencial de una ambulancia con un paciente en el hospital de Bernhoven, en Uden, Países Bajos

Un caso de infección por el virus ‌del Nilo ‌Occidental se ha detectado en Países Bajos por primera vez desde 2020, informó el lunes el Instituto Nacional de Salud Pública ​y Medio ⁠Ambiente del país (RIVM, por ‌sus siglas en neerlandés).

El ⁠virus, que ⁠se transmite a las personas principalmente a través de picaduras ⁠de mosquitos, puede causar ​una enfermedad grave ‌y potencialmente mortal ‌en aproximadamente una de cada ⁠150 personas infectadas, según la Organización Mundial de la Salud.

La detección ​se ‌produce después de que la OMS advirtiera que el aumento de las temperaturas está dando ⁠a los mosquitos más tiempo y espacio para propagar el virus por Europa, mientras los casos aumentaban este verano boreal en Grecia e Italia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ‌persona infectada en Países Bajos sólo presentaba síntomas leves, indicó el RIVM.

Lo más probable es que la infección ‌se haya producido en Países Bajos, ya que la persona ‌no ⁠ha estado en el extranjero recientemente, añadió.

(Reporte ​de Bart Meijer; edición de Alex Richardson; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)