Países Bajos registra el primer caso de infección por el virus del Nilo Occidental en seis años

Un caso de infección por el virus del Nilo Occidental se ha detectado en Países Bajos por primera vez desde 2020, informó el lunes el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente del país (RIVM, por sus siglas en neerlandés).
El virus, que se transmite a las personas principalmente a través de picaduras de mosquitos, puede causar una enfermedad grave y potencialmente mortal en aproximadamente una de cada 150 personas infectadas, según la Organización Mundial de la Salud.
La detección se produce después de que la OMS advirtiera que el aumento de las temperaturas está dando a los mosquitos más tiempo y espacio para propagar el virus por Europa, mientras los casos aumentaban este verano boreal en Grecia e Italia.
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La persona infectada en Países Bajos sólo presentaba síntomas leves, indicó el RIVM.
Lo más probable es que la infección se haya producido en Países Bajos, ya que la persona no ha estado en el extranjero recientemente, añadió.
(Reporte de Bart Meijer; edición de Alex Richardson; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)