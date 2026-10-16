Tiroteo en una escuela de EE.UU.: mueren tres niños, una maestra y el tirador

Un joven de 16 años asesinó a balazos a tres niños de cinco, ocho y 11 años y una maestra en una escuela primaria en Oregón, Estado Unidos. También resultaron gravemente heridos un niño de siete años y un profesor. El autor del hecho también falleció, según confirmó la Policía.

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"Esto es algo que no quisiéramos que ocurriera en ningún lugar, y mucho menos en nuestra hermosa comunidad de Bend”, dijo el jefe de la Policía local, Mike Krantz, durante una conferencia de prensa.

Las primeras alertas ingresaron al servicio de emergencias 911 este jueves alrededor de las 13, cuando una persona que se encontraba dentro de un vehículo denunció que alguien le disparaba con un arma en la escuela primaria Silver Rail.

Al llegar, los agentes encontraron muertos tanto a las víctimas como al sospechoso. Entre las víctimas mortales había tres niños de cinco, ocho y 11 años y una maestra. En tanto, los heridos fueron un alumno de 7 años y otro educador, de 54, que fueron trasladados por paramédicos al hospital Charles Bend.

Según las autoridades, el joven fue abatido por una persona de la comunidad educativa que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él. "Nuestros agentes llevarán a cabo una investigación exhaustiva para tener todas las respuestas", agregó el jefe de la Policía.

Hasta el momento, las autoridades no habían revelado la identidad del joven ni informado qué tipo de arma se utilizó o cuántos disparos se efectuaron.

Qué dijeron las autoridades

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, llamó a la comunidad a priorizar el duelo y postergar las preguntas sobre lo sucedido. "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", expresó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos tras lo ocurrido. "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche", expresó.

Además, las autoridades del distrito anunciaron la suspensión de las clases y las actividades escolares del viernes.