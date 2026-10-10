Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas, entre ellos dos niños, y se suicidó

Un hombre asesinó a tiros a ocho personas, incluyendo a dos menores, en una ciudad en el norte del estado de Pensilvania, Estados Unidos. El autor de la masacre, que sería familiar de varias de las víctimas, se suicidó tras un intenso tiroteo con la policía. Las autoridades locales lo calificaron como "una devastación" que no se veía hace décadas.

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El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en un barrio residencial de la ciudad de Erie, donde un hombre de 45 años se dirigió a la puerta de un hogar y disparó contra dos mujeres que se encontraban afuera. Luego ingresó y acribilló a otras seis personas, incluidos dos niños, según fuentes citadas por la cadena Fox.

Ante la balacera, testigos alertaron de lo sucedido a la Policía, que constató a las mujeres fallecidas y luego comenzó un intercambio de disparos con el hombre, que se encerró dentro de la vivienda.

De acuerdo a NBC Philadelphia, el episodio dio lugar a un amplio operativo policial en el que intervinieron unidades SWAT. Los efectivos mantuvieron rodeada la propiedad hasta conseguir una orden judicial que les permitiera ingresar.

En el interior, los efectivos encontraron los cuerpos de un niño de 5 años, una niña de 1 año, otras dos mujeres, dos hombres jóvenes y el sospechoso, que se quitó la vida con un disparo autoinfligido.

Qué dijo el jefe de la Policía

"No he visto nada igual en mis más de 28 años de carrera", dijo el jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, a un medio local. "No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya presenciado alguna vez una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir", agregó. Según explicó, el autor del crimen era familiar de siete de las víctimas del tiroteo.

Hasta el momento, las autoridades no habían revelado la identidad de las víctimas ni la del atacante, y tampoco habían determinado qué motivó la agresión. "No vamos a especular sobre un motivo ni sobre información que pueda comprometer la investigación", añadió.