La relatora de las Naciones Unidas contra la Tortura repudió y pidió explicaciones este miércoles al gobierno de la provincia de Córdoba por la supuesta adquisición de los guantes eléctricos G.L.O.V.E. por parte de la policía provincial, acusándolos además de "presuntas violaciones" por su uso. Lo hicieron a través de un comunicado oficial compartido hoy mismo. Fuentes oficiales del gobierno de Córdoba declararon a El Destape que éstos no se compraron, sino que sólo se usaron como prueba.

En febrero de este año fue noticia que la provincia de Córdoba recibió 10 pares de guantes que emiten descargas eléctricas de bajo voltaje, conocidos informalmente como el "guante Batman", para evaluar su posible uso por parte de la Policía. El dispositivo está pensado como una herramienta no letal para reducir o inmovilizar a personas durante procedimientos. El propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se ofreció para probar el guante en vivo y experimentó una descarga que lo obligó a terminar de rodillas.

En distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, crece el debate sobre el uso ético de estos instrumentos para la reducción de personas. La ONU denuncia que éstos elementos "son considerados incompatibles con la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", basándose en distintos tratados internacionales.

El ejemplo cordobés no fue ajeno y esta semana desde la oficina contra la Tortura del organismo cuestionaron a la provincia mediterránea por su puesta a prueba. Pidieron una respuesta al gobierno cordobés, la cual todavía no llegó, según advirtieron.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad cordobés, en el momento de la prueba de los guantes G.L.O.V.E. en febrero de este año.

"A la espera de una respuesta, instamos a que se adopten todas las medidas provisionales necesarias para poner fin a las presuntas violaciones y evitar que se repitan y, en caso de que las investigaciones corroboren o sugieran que las denuncias son ciertas, para garantizar la rendición de cuentas de cualquier persona responsable de las presuntas violaciones", reza el texto publicado hoy desde Suiza, donde opera Naciones Unidas.

Qué son los "guantes Batman" y cómo funcionan

Los famosos "guantes Batman", como se los llamó en Córdoba después de las pruebas en febrero de este año, son conocidos a nivel global como los Glove CTG 5, sigla en inglés de Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida. En los últimos días ganaron popularidad por la compra que especula hacer ICE, la policía antimigrantes de Trump, quienes se rumorea pretenden invertir más de 20 millones de dólares para adquirirlos.

De acuerdo con el manual de los modelos CTG4 y CTG5, los guantes pueden alcanzar un voltaje máximo de 380 voltios y están diseñados para funcionar al entrar en contacto directo con la piel. Sus fabricantes sostiene que la descarga inhibe o distrae al individuo al afectar temporalmente los movimientos musculares coordinados.

Las instrucciones establecen que no deben utilizarse más de dos guantes sobre una misma persona al mismo tiempo y que, en muchos casos, la descarga no debería superar los 15 segundos. Sin embargo, el propio manual contempla que, si el agente o el público están en peligro, pueden utilizarse hasta conseguir "control y cumplimiento" o recurrir a un nivel de fuerza superior.