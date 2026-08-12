ICE busca invertir hasta 20 millones de dólares en guantes de descarga eléctrica

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea destinar entre 10 y 20 millones de dólares para adquirir guantes eléctricos, capaces de emitir descargas a personas durante procedimientos de arresto y control migratorio, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un aviso oficial. Según aseguraron, los dispositivos podrían ser entregados antes del 31 de marzo de 2027.

Los equipos se conocen como CTG 5 G.L.O.V.E., sigla en inglés de Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida, y son fabricados por la empresa Compliant Technologies LLC. El DHS los describe como un "Dispositivo de Distracción Conductiva y Desescalada" destinado a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

La iniciativa aparece en un momento especialmente sensible para ICE, que enfrenta cuestionamientos por sus operativos contra inmigrantes y por el uso de la fuerza durante arrestos. A esto se suma la presión de la administración de Donald Trump para que la agencia alcance alrededor de 2.000 arrestos diarios, según reportes citados por medios estadounidenses.

Cómo funcionan los guantes eléctricos que quiere ICE

De acuerdo con el manual de los modelos CTG4 y CTG5, los guantes pueden alcanzar un voltaje máximo de 380 voltios y están diseñados para entrar en contacto directo con la piel. El fabricante sostiene que la descarga inhibe o distrae al individuo al afectar temporalmente los movimientos musculares coordinados.

Las instrucciones establecen que no deben utilizarse más de dos guantes sobre una misma persona al mismo tiempo y que, en muchos casos, la descarga no debería superar los 15 segundos. Sin embargo, el propio manual contempla que, si el agente o el público están en peligro, pueden utilizarse hasta conseguir "control y cumplimiento" o recurrir a un nivel de fuerza superior.

Los guantes G.L.O.V.E. que comprará ICE en los próximos meses.

El dispositivo tampoco funciona correctamente a través de la ropa o el cabello, por lo que necesita contacto directo con la piel. La compañía asegura que se trata de una herramienta destinada a complementar otros recursos de las fuerzas de seguridad y no a utilizarse como castigo.

Además, Compliant Technologies advierte que los guantes no deberían emplearse contra mujeres embarazadas, personas mayores, niños pequeños o individuos con discapacidades graves. También desaconseja su utilización ante situaciones de simple desafío verbal o beligerancia.

Las controversias alrededor de estos instrumentos

Los guantes G.L.O.V.E. ya fueron utilizados en otros ámbitos de las fuerzas de seguridad estadounidenses. En 2024, la cárcel del condado de Oklahoma anunció la incorporación de dispositivos fabricados por la misma empresa, que podían aplicar descargas de al menos 210 voltios. Si bien sus defensores sostienen que puede reducir enfrentamientos físicos y permitir que agentes con menor fuerza física, también hay antecedentes que ponen su uso en una discusión moral.

En 2022, dos funcionarios penitenciarios del Centro de Detención del Condado de Laurens, en Carolina del Sur, fueron acusados de golpear y aplicar descargas eléctricas a un detenido utilizando un dispositivo G.L.O.V.E., según informó la prensa local a partir de registros de la División de Cumplimiento de la Ley estatal.

Críticas al plan de ICE

Organizaciones de derechos civiles cuestionaron que ICE incorpore estos guantes a sus operativos. Jenn Rolnick Borchetta, miembro de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), sostuvo que la agencia demostró durante el último año una tendencia a recurrir rápidamente al uso de la fuerza y advirtió sobre los riesgos de incorporar un mecanismo de descarga que puede activarse con un botón.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó la iniciativa como "repugnante y bárbara" y cuestionó que la agencia cuente con recursos para desarrollar nuevas herramientas de coerción.