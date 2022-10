Investigan si Luis Almagro tiene un romance con asistente 20 años menor

El hecho constituiría en una posible violación al Código de Ética de la OEA. La mujer en cuestión sería 20 años menor.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, es objeto de una investigación interna por una relación íntima con una subordinada que forma parte de la plantilla de este organismo. La supuesta relación sería un "secreto a voces" dentro de la organización ya que la mujer, de nacionalidad mexicana, sería unos 20 años menor que él según informó AP News.

Según fuentes de la organización, citadas por AP, el romance habría causado molestia en algunos de los 600 empleados de la OEA en Washington por "tener que trabajar con la presunta amante" del jefe. Además algunos funcionarios comentaron que los vieron besándose cuando se realizaba la Asamblea General de la OEA en Medellín, en 2019 y tomados de la mano, a mediados del 2020.

Voceros de la OEA negaron que el Secretario General, Luis Almagro, fuera el supervisor directo de la mujer con la que mantiene la relacion, que trabaja desde 2019 en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. De todas formas, en varias publicaciones del bloque regional en redes sociales, se la describió como "asesora" o "jefa de asesores" de Almagro.

Dicho romance constituiría una posible violación al Código de Ética de la OEA. Si bien en el documento no se busca dictaminar qué pueden hacer o no hacer los dirigentes de la organización, sí intervendrán cuando la conducta "interfiera o afecte la capacidad del individuo de ejecutar con éxito las tareas de su puesto o afecte el lugar de trabajo de la SG/OEA (Secretaría General de la OEA) o perjudique la imagen general de la organización".

Además, en relación con las relaciones interpersonales (incluídas las románticas) en el lugar de trabajo, el Código compromete a los trabajadores a asegurar que no interferirán en el trabajo ni en el trabajo de los colegas, además de no afectar la atmósfera profesional en el lugar de trabajo o que no provoque "incomodidad" en los pares.

