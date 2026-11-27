El régimen talibán de Afganistán prohibió este viernes que se pronuncien y escriban los nombres propios de las mujeres en la provincia de Balj, al norte del país. La disposición ordena eliminar sus nombres de los registros oficiales y reemplazarlos por el apelativo Bibi, que significa "abuela" o "anciana".

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La decisión fue repudiada por activistas afganas y organismos internacionales, que denunciaron "una nueva vulneración del derecho a la identidad" y "una profundización de la violencia machista institucionalizada". Además de representar una forma de invisibilización, la medida podría generar graves consecuencias en el acceso a la salud, especialmente por los riesgos de confusión en recetas e historiales médicos.

La nueva prohibición trascendió a partir de una investigación del medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian, que recogieron testimonios de activistas y mujeres afectadas por las disposiciones del régimen. Una de ellas fue Lalah Osmany, una militante afgana exiliada en Alemania, quien denunció que las autoridades instruyeron a funcionarios y empleados públicos para que dejaran de escribir y pronunciar los nombres reales de las mujeres.

"Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización", sostuvo la activista. También advirtió que reemplazar la identidad de las mujeres por apelativos genéricos las reduce "a una condición de propiedad de los hombres". "El primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre", remató Osmany.

La agenda política talibán contra la identidad de las mujeres

La directiva se inscribe en la agenda de restricciones sistemáticas que los talibanes profundizaron desde su regreso al poder, en agosto de 2021. Desde entonces, las mujeres perdieron derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación, la posibilidad de circular libremente por determinados espacios públicos y la capacidad de solicitar el divorcio. También se denunciaron prácticas de matrimonio infantil y nuevas limitaciones para trabajar.

Según explicó Osmany, pronunciar el nombre de una mujer puede ser considerado una ofensa al honor de su esposo o de sus hijos varones. Incluso, en algunos casos, las mujeres son identificadas con expresiones degradantes vinculadas a animales, como "cabra" o "ganado". La nueva política del gobierno fijó la utilización el término "Bibi", que para los talibanes es "una manera respetuosa de referirse a ellas" sin mencionar su nombre de pila.

Cuáles son las consecuencias de la medida

Las consecuencias podrían extenderse a las instituciones sanitarias. Osmany alertó que la utilización de un mismo nombre para decenas de pacientes puede provocar errores en la identificación de recetas, tratamientos e historias clínicas. El problema se agrava porque los médicos varones tienen prohibido atender a mujeres y niñas y, al mismo tiempo, las afganas tienen vedado estudiar profesiones vinculadas con la salud.

Desde Kabul, otra activista identificada bajo el seudónimo de Karishma señaló que la aplicación de la orden todavía es limitada. Sin embargo, Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la prohibición "se extienda a todo el territorio" y salga de Balj.

Una campaña que los talibanes buscaron revertir

La persecución contra la identidad femenina tiene antecedentes. En 2017, Osmany impulsó la campaña "¿Dónde está mi nombre?", para exigir que las mujeres fueran identificadas en documentos oficiales, incluidas las partidas de nacimiento de sus hijos. La iniciativa recibió amenazas de muerte y obligó a la activista a exiliarse.

En septiembre de 2020, el último gobierno afgano anterior al regreso de los talibanes aprobó la inclusión voluntaria de los nombres de las madres en esos documentos. Ahora, la nueva disposición amenaza con revertir aquellos avances. "Llamar a una mujer por su nombre real en Afganistán es un acto de resistencia", remató Osmany.