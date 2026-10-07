Nobel de Química 2026: Kagan y Soai, pioneros de la síntesis asimétrica

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado este miércoles al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai, en reconocimiento a sus investigaciones sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Según anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca, estos descubrimientos permiten impulsar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad, un fenómeno clave para comprender cómo se originan y estabilizan las estructuras moleculares en la naturaleza.

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De este modo, los aportes de Kagan y Soai abren nuevas posibilidades en el campo de la química orgánica, ya que facilitan el diseño de procesos más eficientes y selectivos en la producción de compuestos esenciales para la ciencia y la industria. La distinción, considerada una de las más prestigiosas en el ámbito científico, subraya la relevancia de la investigación básica en la construcción de herramientas que transforman la manera en que se desarrollan medicamentos, materiales y tecnologías de avanzada.

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