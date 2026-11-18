El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sufrió un revés político en el Parlamento después de que la oposición lograra desplazar al Likud de la presidencia de la Knesset. El diputado Matan Kahana, integrante del partido Yashar! de Gadi Eisenkot, fue elegido para conducir la Cámara con 66 votos sobre un total de 120, frente a los 52 que consiguió el candidato oficialista, Ofir Katz.

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La votación se realizó durante la noche del martes y representa una victoria parlamentaria para el bloque que busca desplazar a Netanyahu del Gobierno. La nueva conducción le permitirá a la oposición controlar el orden del día de las sesiones, organizar los debates y habilitar el tratamiento de iniciativas legislativas, mientras Eisenkot continúa sus negociaciones para construir una mayoría que le permita formar una nueva administración.

Kahana reemplazó a Amir Ohana, dirigente del Likud que ocupaba la presidencia de la Knesset. Su designación fue posible gracias a una alianza parlamentaria integrada por Yashar!, Juntos, Los Demócratas, Yisrael Beiteinu y las dos principales formaciones árabes: Raam y la Lista Conjunta.

Los detalles de cómo fue la victoria opositora en la Knesset

La sesión se extendió durante más de seis horas y estuvo atravesada por fuertes cruces entre los representantes del oficialismo y la oposición. El Likud presentó la candidatura de Katz pocas horas antes de la votación y acusó a Eisenkot de impulsar una maniobra unilateral para quedarse con la conducción del Parlamento.

Netanyahu siguió parte del debate, pero abandonó el recinto durante la votación para atender una llamada telefónica. Antes había insistido con su propuesta de conformar un Gobierno de unidad nacional "exclusivamente con partidos sionistas y formaciones judías ultraortodoxas", sin incorporar a las fuerzas árabes que resultaron decisivas para la victoria opositora.

"Las amenazas actuales no son menores a las que existían en la época de David Ben Gurión y Menachem Begin, cuando ambos abogaron por la unidad para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional", sostuvo el mandatario, en un intento por cuestionar la alianza parlamentaria que permitió la elección de Kahana.

El nuevo presidente de la Knesset, por su parte, elogió a Eisenkot y destacó su "integridad inquebrantable". También apuntó contra la gestión de Netanyahu: "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados".

La reacción de Netanyahu y su amenaza a no entregar el poder

El premier israelí reaccionó en redes a los cambios en el Parlamento israelí. Aseguró que este es "el punto más bajo" de la historia parlamentaria, a la par que acusó a su partido de efectuar un acto vergonzoso "para la unidad".

"Likud: Una vergüenza eterna. Esta noche se nombró unilateralmente a un presidente de la Knéset con los votos de los partidarios del terrorismo. Es el punto más bajo en la historia de la Knéset", escribió el premier israelí, a lar que se negó a entregar el Gobierno.

"El pueblo de Israel se opone a entregar las llaves del poder en el país a quienes ultrajan el himno nacional. El pueblo de Israel anhela la unidad. Eisenkot, Bennett y Lieberman prefirieron hoy a los partidarios del terrorismo frente a la unidad nacional. La historia se lo recordará", agregó al final del texto.

Las denuncias que atraviesan la disputa política en Israel

El resultado parlamentario se produjo en medio de una fuerte tensión posterior a las elecciones del 27 de octubre y de las negociaciones para conformar el próximo Gobierno. La oposición busca capitalizar su nueva mayoría para avanzar con una alternativa a Netanyahu, que todavía intenta reunir apoyos para sostenerse en el poder.

Además, la disputa está atravesada por denuncias sobre presuntas maniobras del entorno del primer ministro para desacreditar el voto árabe. Según una investigación del Canal 12 de la televisión israelí, la oficina de Netanyahu habría trasladado información a la Policía que derivó en la detención de integrantes del partido Raam por supuesto fraude electoral. Sin embargo, posteriormente fueron liberados por falta de pruebas.

Las formaciones árabes exigieron una comisión estatal de investigación, mientras que Yashar! pidió a la Fiscalía que "investigue penalmente" los hechos.

Tras la votación, el líder de Los Demócratas celebró el resultado con un mensaje en sus redes sociales: "Reemplazamos al presidente de la Knesset. Ahora reemplazaremos al Gobierno. Empezamos a reparar".