Netanyahu, a un paso de quedarse sin Gobierno: Eisenkot juntó mayoría de apoyos

Tres fuerzas de la oposición israelí descartaron la posibilidad de conformar Gobierno con el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, pese a los intentos del jefe de Estado por acercar posiciones. Los espacios recomendaron al presidente Isaac Herzog que encomiende al dirigente de Yashar!, Gadi Eisenkot, la tarea de formar el nuevo Ejecutivo.

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La primera definición llegó de Yashar!, que propuso la conformación de un "Gobierno de emergencia nacional" y rechazó la alternativa de un reparto de poder con Netanyahu. "Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones", afirmó Yoram Cohen, en nombre de esa fuerza.

Cohen aseguró que su espacio está dispuesto a constituir una administración capaz de afrontar los desafíos económicos, sociales y de seguridad del país. "No permitiremos que la democracia israelí se rinda", manifestó, y planteó como prioridad "finalizar las negociaciones lo antes posible".

Por su parte, la coalición Beyajad (Juntos), integrada por los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, también descartó cualquier entendimiento con Netanyahu, pese a los pedidos de Herzog para construir una mayoría estable.

"Bénet y Lapid lo dijeron esta semana: es la hora de los valientes. Es el momento de encargar la tarea a Gadi Eisenkot", sostuvo la diputada Liran Avishar Ben-Horin durante la reunión con el presidente.

El diputado Ram Ben Barak fue todavía más contundente al descartar un acuerdo con el oficialismo. "No puede haber unidad con personas que tienen una visión del mundo fascista. No podemos unirnos con nadie que no crea que todos los seres humanos nacen iguales y que crea que hay razas superiores e inferiores", afirmó.

Por su parte, la diputada Meirav Cohen apeló a la fábula del escorpión y la rana para explicar por qué su espacio no está dispuesto a negociar con el Likud de Netanyahu. "Sobre los valores no se puede llegar a compromisos. Con escorpiones no hago negocios. Hace falta confianza", expresó.

La Lista Conjunta también apoyó al opositor

El tercer respaldo llegó de la coalición izquierdista Lista Conjunta, que reúne a fuerzas palestino-israelíes y que también recomendó a Herzog designar a Eisenkot. Desde la fuerza aclararon que su decisión no responde a una afinidad con el dirigente de Yashar!, sino a su rechazo a las políticas del actual Gobierno y a la "incitación continuada" contra la población árabe.

"Cuando venimos a la residencia del presidente para recomendar a quién formará este Gobierno es Eisenkot, no es por amor", explicó el jefe del grupo parlamentario, Ahmad Tibi

De esta manera, Eisenkot podría reunir hasta 67 recomendaciones, frente a las 46 que se espera que obtenga Netanyahu, un respaldo que fortalecería sus posibilidades de recibir el mandato presidencial y formar nuevo gobierno.

El dirigente que reciba el encargo presidencial dispondrá de un plazo máximo de 42 días para formar Gobierno