Esta semana empiezan las negociaciones para formar Gobierno en Israel y Herzog pide negociar "con la mente y el corazón abiertos"

con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan superar el actual escenario de incertidumbre política y evitar una nueva convocatoria electoral, luego de los comicios celebrados el pasado martes.

Según informó el mandatario, ese día recibirá los resultados oficiales de las elecciones de manos del presidente del Comité Electoral Central, Noam Sohkberg, y posteriormente abrirá una serie de encuentros en la Residencia Presidencial, a los que estarán invitados todos los partidos y grupos parlamentarios. En ese sentido, Herzog manifestó su expectativa de que los representantes políticos participen con disposición al diálogo y señaló: “Espero que los representantes vengan con la mente abierta y, hoy añado, con el corazón abierto”.

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Asimismo, el presidente israelí instó a los dirigentes a dejar atrás las diferencias surgidas durante la campaña electoral y asumir los resultados de las urnas como una realidad que requiere acuerdos y voluntad de negociación. “Ha llegado el momento de pedir a todos nuestros líderes que dejen de trepar y afronten esta realidad”, expresó. Además, utilizó la metáfora de unas escaleras para describir el papel de las consultas y la necesidad de acercar posiciones: “Intentaremos colocar escaleras para que nuestros dirigentes puedan bajar y enfrentarse a esta realidad de una manera ponderada y prudente”.

Elecciones en Israel

Las declaraciones de Herzog se producen después de que los resultados definitivos de las elecciones confirmaran al partido Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, como la fuerza más votada. Sin embargo, tanto el bloque oficialista como la oposición liderada por Gadi Eisenkot quedaron lejos de alcanzar los 61 escaños necesarios para garantizar una mayoría parlamentaria en la Knesset, de acuerdo con los datos de la Comisión Electoral Central.

Ante este escenario, se prevé que las próximas jornadas, e incluso semanas, estén marcadas por negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para intentar conformar acuerdos de gobernabilidad y evitar que el país vuelva a las urnas. En paralelo, el bloque opositor ya comenzó este jueves una ronda de contactos destinada a coordinar su estrategia frente al nuevo panorama parlamentario.