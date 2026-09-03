Murió la periodista Gloria Steinem, referente del feminismo estadounidense

La periodista y referente del feminismo estadounidense Gloria Steinem murió el miércoles pasado en su casa de Nueva York, a los 92 años de edad. Con un legado que trascenderá generaciones, la despidieron en redes sociales referentes del feminismo y de la política estadounidense.

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La noticia se confirmó con un mensaje publicado este jueves en las propias redes sociales de Steinem. "Ayer, Gloria Steinem falleció plácidamente en su domicilio de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían. Los casi cien años que Gloria pasó en la Tierra fueron años bien vividos, y siguió luchando por la igualdad hasta el último momento", comenzó el comunicado compartido por su fundación.

En el mensaje, se destacó que el "mayor don" de Gloria Steinem era "su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados". "Sus palabras, sus acciones y su ejemplo animaban a las personas a ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", señaló el texto.

Además, el comunicado señaló que la escritora "pasó sus últimos años" haciendo "las dos cosas que más le gustaban: estar en comunidad con los demás y escribir". "Acogió a cientos de invitados en su salón para los 'Círculos de conversación', una tradición que, según ella, seguirá viva mucho después de que ya no esté entre nosotros", siguió. "Su voz cambió nuestro país, y su valentía seguirá inspirándonos para seguir luchando por las libertades que ella se pasó toda su vida defendiendo", concluyó.

Las despedidas

Distintos referentes políticos y sociales despidieron a Steinem con sentidos mensajes en las redes. "Gloria Steinem comprendió que la igualdad de las mujeres comienza con la libertad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, nuestra salud y nuestro futuro. Durante décadas, luchó para hacer realidad esa libertad para generaciones de mujeres y niñas. Alzó la voz cuando era difícil, escuchó a aquellas cuyas voces, con demasiada frecuencia, no eran oídas, y nunca dejó de impulsar a nuestro país hacia adelante", expresaron en un mensaje compartido el ex presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa, Jill. "Hoy tenemos en nuestro corazón a los seres queridos de Gloria. Su voz cambió nuestro país, y su valentía seguirá inspirándonos para seguir luchando por las libertades que ella se pasó toda su vida defendiendo", agregaron.

Por su parte, Hillary Clinton también la despidió con un relato en Instagram. "De joven, sabía que había centros educativos que no admitían a mujeres, trabajos en los que no se contrataba a mujeres y becas a las que las mujeres no podían optar. Lo viví en primera persona. Pero esa experiencia vivida se volvió mucho más real y aplicable a toda nuestra sociedad cuando Gloria empezó a señalarlo", contó y concluyó: "No te desanimes ni limites tu mundo a tus propios problemas. Buscá formas de tender la mano a los demás y animarlos. Cuando lo hagas, tu universo se ampliará. Sé como Gloria: encarná la posibilidad y ampliala. Ella seguirá viva en nosotros".