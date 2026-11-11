Murió de forma repentina Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció con pesar la muerte repentina de Alexander Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en Estados Unidos desde 2025. El diplomático falleció este miércoles a los 66 años, aunque no se brindaron detalles sobre las causas de su deceso.

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En un comunicado oficial, el Ministerio destacó que Darchiev fue “un profesional excepcional y un distinguido experto en Estados Unidos”, subrayando su servicio en uno de los ámbitos más complejos de la política exterior rusa. Además, lo definieron como “un diplomático excepcional, un líder con gran experiencia, un colega amable y un mentor”.

La muerte de Darchiev representa una pérdida sensible para la diplomacia rusa, especialmente en un contexto donde las relaciones con Estados Unidos exigen una gestión delicada y profunda comprensión. Su trayectoria mostró un compromiso constante con la representación de Rusia en el escenario internacional.

Desde su nombramiento en 2025, el embajador trabajó en fortalecer los vínculos bilaterales y abordar temas estratégicos que impactan en la política global. Su fallecimiento deja un vacío en la misión rusa en Washington, que deberá enfrentar nuevos desafíos sin su liderazgo.