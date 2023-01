Londres se prepara para la coronación del rey Carlos III

Miles de personas del Reino Unido y el Commonwealth celebrarán el 6 de mayo próximo la coronación del rey Carlos III y su esposa, la reina consorte, durante un fin de semana de eventos especiales anunciados en las últimas horas por el Gobierno británico.

La coronación tendrá lugar por la mañana del sábado 6 en la Abadía de Westminster, en Londres, y los festejos tendrán una duración de tres días, ofreciendo una oportunidad para que los ciudadanos se reúnan para el histórico evento.

La celebración contará con un concierto, un gran "almuerzo nacional" y una iniciativa de voluntariado, así como con la tradicional ceremonia y desfiles en las calles.

El domingo 7 se llevará a cabo un espectacular concierto en el Castillo de Windsor que mostrará la diversa herencia cultural del país en música, teatro y danza.

Uno de los momentos destacados del concierto será “Iluminando a la Nación”, en el que localizaciones icónicas de todo el Reino Unido se iluminarán con proyecciones, láseres y visualizaciones con drones.

Michelle Donelan, ministra de Cultura Digital, Medios y Deportes, dijo que la coronación es un hito enorme en la historia del Reino Unido y de la Commonwealth.

"El fin de semana de eventos unirá a la gente para celebrar nuestra monarquía y la mezcla de tradición y modernidad, cultura y comunidad que hace grande a nuestro país", afirmó.

Dijo que todos los ciudadanos están invitados a unirse, en cualquier día, ya sea organizando una fiesta callejera especial, viendo la ceremonia de coronación o el espectacular concierto en la televisión, o haciendo una donación benéfica durante el programa "The Big Help Out" para ayudar a distintas causas.

Las actividades del domingo culminarán con una noche de música y baile en el Concierto de Coronación en el Castillo de Windsor, organizado y transmitido por la BBC, ante un público que contará con entradas gratuitas.

Se espera que asistan a la coronación destacados miembros de la comunidad, líderes mundiales, embajadores y miembros de las casas reales europeas.

Se espera también que el príncipe Harry de Inglaterra, una de las figuras más populares en la familia real británica, participe activamente en la coronación del rey en mayo.

Sin embargo, el futuro de su participación en la ceremonia sigue siendo incierto debido a las tensiones familiares generadas a raíz de los contenidos en su libro de memorias.

Meghan Markle y el príncipe Harry viven actualmente en Estados Unidos, luego de que la pareja renunciara a sus deberes reales.

La última coronación en el Reino Unido fue la de la Reina Isabel II el 2 de junio de 1953.

La coronación de la monarca fallecida en septiembre del año pasado a los 96 años fue la primera ceremonia de ese tipo transmitida por televisión en el Reino Unido.

El vestido de la reina, diseñado por el británico Norman Hartnell, también fue una innovación para la época.

Fue la primera vez que una reina británica usaba un vestido de seda blanca, con vuelo y una larga cola para una ceremonia de coronación.

La coronación también marcó el comienzo de la Casa de Windsor, que fue el nombre de la familia real británica adoptado por el rey Jorge V.

Con información de Télam