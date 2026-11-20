Los ministros de Salud de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur) acordaron este viernes "fortalecer la vigilancia conjunta en las fronteras" contra el sarampión, enfermedad que muestra picos de crecimiento en algunas partes de la región. Así lo confirmó la titular uruguaya de Salud, Cristina Lustemberg, quien ofició como moderadora al tener su país la presidencia pro témpore del organismo.

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El tema del sarampión ganó relevancia en la agenda del Mercosur después de que la Oficina Panamericana de Salud (OPS) le quitara a Bolivia, a Estados Unidos y a México el estatus de "países libres de sarampión" tras el aumento de casos.

En el caso boliviano, el país registró más de 100 casos en menos de un año, lo que despertó las alarmas en el Mercosur debido a las posibilidades de contagio inter fronterizo. Desde La Paz, el gobierno de Rodrigo Paz prometió proponerse "como prioridad absoluta" la eliminación de la enfermedad en el país y la recuperación del estatus ante la OPS, postura que fue ratificada en el cónclave de ministros de este viernes.

En Montevideo sesionaron más de 10 comisiones técnicas y se concluyó que la región afronta varios desafíos, entre ellos las enfermedades transmitidas por mosquitos, ante los brotes de chikungunya en Bolivia y en el norte de Argentina, además del propio sarampión.

Sobre este último tópico, Lustemberg aclaró que si bien "la región eliminó el sarampión", esta condición "está bajo presión", ante los brotes de casos importados y el hecho de que Bolivia esté entre los tres países que perdió su estatus de país libre de la enfermedad.

La cuestión de fronteras, la prioridad de los ministros del Mercosur

La preocupación por el cuidado de las fronteras partió de un brote que hubo en Uruguay a mediados de noviembre de 2025 en el departamento de Río Negro, por el que se confirmaron un total de doce casos. El paciente cero de ese brote fue una familia que, justamente, había regresado de Bolivia.

En enero de 2026, se detectó otro brote en el país -esta vez en la capital uruguaya- y afectó a dos personas de un mismo núcleo familiar. Este caso fue asociado al ingreso de una ciudadana española llegada de Europa.

"Estamos en una alerta los países de la región", expresó Lustemberg y advirtió que "ningún país alcanza el 95% de cobertura" en la segunda dosis de la vacuna.

La ministra insistió en que se trata de una enfermedad de una "alta contagiosidad", incluso superior a la de la Covid-19, razón por la cual "hay que extremar los cuidados". "Por eso hay que generar una alerta, por eso hay que fortalecer todo lo que tiene que ver en la frontera", añadió.

En el final de la cumbre, la ministra oriental afirmó que hoy la prioridad debe ser "cuidar la salud de nuestros pueblos", lo cual exige "respuestas regionales coordinadas y solidarias". "Las enfermedades no nos piden pasaporte y las soluciones tampoco pueden quedarse dentro de cada frontera", concluyó.