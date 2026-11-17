Bolivia, país limítrofe con Argentina, perdió su estatus de país libre de sarampión después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara el restablecimiento de la transmisión endémica de la enfermedad. La decisión también alcanzó a México y Estados Unidos, a partir de una crecida de nuevos brotes y dificultades para sostener los niveles de vacunación en distintos puntos del continente. Por su parte, el presidente Rodrigo Paz aseguró que desde ahora es importante "interrumpir definitivamente" la circulación del virus, que será una de "las principales prioridades sanitarias" de su gestión. La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, sostuvo que el objetivo inmediato "es cerrar las últimas cadenas de contagio" mediante una estrategia combinada vacunación, vigilancia epidemiológica y controles fronterizos.

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La OPS realizó el anuncio después de una reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, que se desarrolló entre el 10 y el 13 de noviembre. Durante esos encuentros, los especialistas analizaron la situación epidemiológica de la región y determinaron que Bolivia, México y Estados Unidos habían perdido la certificación. Así lo confirmó el director de la organización, Jarbas Barbosa, quien explicó que la transmisión endémica se considera restablecida cuando un mismo genotipo y linaje del virus "circulan de manera ininterrumpida durante 12 meses o más" en un país.

"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir", advirtió Barbosa.

Según el último boletín de la OPS, la situación en Bolivia es de 597 casos en 2025, y 108 casos en lo que va de año.

Según el Gobierno, los casos bajaron un 83%

La ministra Flores recordó que los primeros casos autóctonos volvieron a registrarse entre abril y junio de 2025. Según su diagnóstico, las estrategias de contención y vigilancia epidemiológica implementadas durante la gestión del expresidente Luis Arce fueron deficientes, lo que permitió que la enfermedad volviera a propagarse.

Durante 2025, Bolivia registró 444 casos confirmados de sarampión. Sin embargo, Flores informó que en lo que va de 2026 los contagios descendieron un 83%, hasta alcanzar los 76 casos, como resultado de una nueva estrategia sanitaria para contener la epidemia.

La funcionaria atribuyó esa reducción a una inversión superior a los 11 millones de dólares en la compra de vacunas, que permitió inmunizar a 2,4 millones de niños, adolescentes y jóvenes. Además, precisó que, de los 45 municipios afectados por la enfermedad, el 93% ya logró cerrar sus brotes epidémicos y acumula más de tres meses sin nuevos casos confirmados.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde 2025.

Actualmente, las principales cadenas activas se concentran en Santa Cruz, La Paz y El Alto, los tres municipios más poblados del país, que permanecen bajo vigilancia epidemiológica permanente.

Como respuesta, el Gobierno boliviano estableció cuatro ejes de intervención: bloqueo oportuno de los contagios mediante vacunas, vigilancia epidemiológica continua, controles en las fronteras y coordinación con gobernaciones, alcaldías y organizaciones de la sociedad civil.

La respuesta de México ante los datos de la OPS

Desde el Ministerio de Salud de México reaccionaron ante el comunicado de la OPS al asegurar que el Estado mexicano "implementó medidas importantes" en los últimos meses, las cuales "lograron reducir" los casos en el país.

"México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado disminuir importantemente el número de casos", explicó Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS. Y agregó: "Si bien la tendencia en ese país viene a la baja, todavía mantiene transmisión constante. Y mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo".

Por su parte el el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó este martes una serie de datos que desmentirían el diagnóstico de la OPS.