Milei volvió a cruzar a Lula y la ONU en la segunda parte de su entrevista con un medio francés

El presidente argentino Javier Milei volvió a cargar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y cuestionó duramente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la segunda parte de una entrevista con el medio francés Le Point, publicada este martes. Además, confirmó que buscará la reelección en 2027, defendió su gestión económica y ratificó su respaldo a Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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En la entrevista, publicada como continuación de la primera parte difundida el martes 29 de septiembre, Milei volvió a utilizar fuertes descalificaciones contra Lula y aseguró que espera una "victoria rotunda" de Flávio Bolsonaro en Brasil. También defendió su política exterior, reivindicó las presiones económicas sobre el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y cuestionó el funcionamiento de los organismos internacionales.

Milei contra Lula y la ONU: sus definiciones en el medio francés

Uno de los pasajes más duros de la entrevista estuvo dedicado a Lula, con quien Milei mantiene una relación política marcada por los enfrentamientos públicos. El Presidente argentino calificó al mandatario brasileño de "ladrón", como ya lo hizo en otras ocasiones, y lo acusó de haber salido de prisión "por un tecnicismo administrativo". Además lo acusó de "haber enviado especialistas" en comunicación y psicólogos a Buenos Aires durante la campaña electoral de 2023 para "organizar acciones en su contra".

Además, sostuvo que el Gobierno brasileño mantiene vínculos con Irán, Rusia y los gobiernos de Cuba y Venezuela. "El gobierno brasileño se ha aliado con Irán, Rusia y las dictaduras castristas-chavistas. Este año ya hemos expulsado a agitadores extranjeros disfrazados de periodistas, fotógrafos, profesores universitarios o estudiantes", aseguró Milei, a la par que expresó su deseo de que Flávio "gane las elecciones para hacer las reformas" que, según él, Brasil necesita.

Los calificativos de Milei contra la ONU

Milei también volvió a cuestionar a la ONU, a la que acusó de "fracasar en la resolución de disputas territoriales" y de intervenir "en asuntos que exceden sus atribuciones". Además describió al organismo como "una estructura burocrática" que "pretende influir sobre el destino de miles de millones de personas sin haber sido elegida por ellas". También criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su actuación durante la pandemia de Covid-19.

En materia internacional, Milei ratificó su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y elogió a Trump y Netanyahu, a quienes calificó como "protagonistas" en la "transformación de la geopolítica mundial". Sobre las Islas Malvinas volvió a defender la posibilidad de sancionar a las empresas que realicen actividades petroleras "sin autorización argentina" y sostuvo que su Gobierno "buscará ejercer presión económica sobre el Reino Unido".

En el plano económico, Milei aseguró que la Argentina atraviesa "una etapa recuperación" y defendió "la reducción del gasto público, el freno a la emisión monetaria y la apertura a inversiones tecnológicas". También ratificó su apuesta por la inteligencia artificial "sin regulaciones preventivas" y afirmó que el país cuenta con recursos energéticos, minerales y capacidades profesionales para atraer empresas internacionales.

Finalmente, el Presidente confirmó que se presentará a la reelección en 2027. Según adelantó, a fines de noviembre publicará una obra en tres volúmenes titulada "La moralidad como política de Estado", en la que incluirá un balance de los primeros treinta meses de su administración.