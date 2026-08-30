Medios libertarios instalaron una fake news sobre Lula y la inmigración en Brasil

Una serie de publicaciones de cuentas argentinas instaló en redes sociales la idea de que Brasil atraviesa una supuesta ola de inmigración marroquí y vinculó ese fenómeno con las políticas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, no existen pruebas de una llegada masiva al país ni de que el Gobierno brasileño haya impulsado ese movimiento. Según reconstruyó la agencia Lupa y reprodujo Chequeado, la versión surgió de la tergiversación de un dato real.

La desinformación tomó como punto de partida un hecho verdadero: 50 ciudadanos marroquíes recibieron asistencia en Florianópolis, capital del estado brasileño de Santa Catarina, durante un período aproximado de tres meses. La atención estuvo a cargo de Missão Scalabrini, una organización católica dedicada a la asistencia de personas migrantes. El dato fue publicado originalmente por el medio brasileño G1 Santa Catarina.

Pero, según una investigación realizada por la agencia brasileña de verificación Lupa, esa información no indicaba que Santa Catarina estuviera experimentando una llegada masiva de ciudadanos marroquíes. Tampoco establecía una relación entre esas personas y una política migratoria promovida por Lula. La versión difundida en redes tomó ese número y lo presentó como evidencia de un fenómeno mucho mayor, además de atribuirlo directamente al gobierno brasileño.

Cómo nació la versión que apuntó contra Lula

La narrativa comenzó a circular el 25 de agosto, cuando el medio argentino La Derecha Diario publicó una nota titulada "Brasil: se disparó la llegada de inmigrantes marroquíes en Santa Catarina", según la reconstrucción citada por Chequeado. La publicación presentó el caso como una consecuencia de la política de recepción de inmigrantes del gobierno de Lula y sostuvo que los municipios brasileños enfrentaban una creciente demanda sobre sus servicios públicos.

El problema, de acuerdo con la investigación de Lupa, es que el artículo partió de la información sobre los 50 marroquíes asistidos en Florianópolis y le agregó conclusiones que no estaban presentes en la fuente original. Es decir, un dato concreto sobre personas que recibieron asistencia fue convertido en una supuesta crisis migratoria sin evidencia que permitiera sostener esa interpretación.

Después de la publicación inicial, la versión comenzó a circular por diferentes cuentas vinculadas al ecosistema libertario argentino. Uno de los casos señalados por la investigación fue el de Christopher Marchesini, conocido en redes como "Mate con Mote". El influencer difundió un video bajo el título "Lula impulsa inmigración desde Marruecos a Brasil y peligra frontera Argentina". También se sumaron las cuentas Melena Noticias, Melena, Milagros y Argentina Libre 2023.