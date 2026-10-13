Una marea de estudiantes, docentes y sindicatos marchó por París y advirtieron que Francia está "al borde de la ruptura"

Miles de estudiantes, docentes y sindicatos franceses realizaron este martes otra jornada de movilizaciones en París para proseguir con sus exigencias al Gobierno para que reforme inmediatamente la educación secundaria en una marcha que desembocó en nuevos enfrentamientos con la Policía en la previa del comienzo en la Asamblea Nacional del debate sobre el Presupuesto 2027.

{{{htmlAmp}}}

La procesión comenzó a las 14.30 en el Ayuntamiento de París tras recibir la autorización pertinente y avanzó por el Quai de la Mégisserie entre pancartas. Entre los presentes estuvo la activista medioambiental Greta Thunberg.

Las organizaciones estudiantiles piden una reforma integral de la formación de secundaria, desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), despreciado hasta el extremo por el 'tapón' de solicitudes de admisión que creó y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, explicó a FranceInfo que "esta movilización es el símbolo del balance de diez años de macronismo" y avisó que el país está "al borde de la ruptura" y en un ambiente de "inmensa cólera". Binet pidió a los estudiantes que reanuden las concentraciones el próximo fin de semana, que se augura de enorme tensión porque el domingo 18 saldrán a las calles los "chalecos amarillos", para conmemorar el quinto aniversario de sus multitudinarias de 2011 contra el aumento del precio de los combustibles. Binet, además, llamó a una huelga general el 5 de noviembre.

El Gobierno insiste en que la movilización sigue en declive pero ahora mismo hay 214 escuelas cerradas, según un comunicado del Ministerio de Educación, que aseguró que la violencia está aumentando. Ayer resultaron heridos 20 miembros del personal de Educación Nacional, incluidos cinco directores de escuela, el segundo mayor número de heridos diarios desde el inicio del movimiento.

Disturbios en París y Lyon

De momento hay constancia de enfrentamientos esporádicos en París entre manifestantes y Policía, especialmente en el Paseo de los Inválidos, tras una tarde de extrema tensión en Lyon donde, según el Sindicato Nacional de Profesores de Secundaria, varios miembros de su personal "fueron golpeados durante las cargas policiales". Según declaraciones de su secretario local François Jandraud, un profesor del sindicato fue ingresado en urgencias "tras ser golpeado con una porra debajo del ojo", aunque su estado no reviste gravedad, explicó a Le Monde.

Estos enfrentamientos ocurren entre nuevos balances discrepantes de participación. La agrupación intersindical de organizaciones estudiantiles y de institutos asegura que las movilizaciones de este martes fueron un rotundo éxito al reunir a alrededor de 480.000 personas en toda Francia. El ministerio del Interior, por su parte, informó que hubo 161.500 participantes, incluyendo 41.500 en París, repartidos en dos marchas. El martes pasado, durante la jornada previa a las manifestaciones, se contabilizaron en Francia entre 266.000 (según las autoridades) y 450.000 manifestantes (según los organizadores), incluyendo entre 56.000 y 100.000 en la capital.

Con información de EuropaPress