Lula reformula su estrategia para el balotaje y apunta a seducir a los que no fueron a votar

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que buscará convencer a los 33,4 millones de brasileños que se abstuvieron en la primera vuelta para revertir la ventaja del ultraderechista Flávio Bolsonaro en el balotaje del próximo 25 de octubre. Desde las filas del Partido de los Trabajadores (PT) aseguran que los ejes de la campaña serán mayor exposición mediática, debates televisivos y un mayor énfasis en la seguridad pública.

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Tras la derrota del domingo pasado, durante toda esta semana el presidente Lula mantuvo reuniones periódicas con su equipo. En distintas apariciones públicas, Lula insistió en que es responsabilidad de los candidatos recuperar el interés de los desencantados: "Es parte de nuestra tarea devolverles el interés para participar en las elecciones", afirmó el mandatario, que busca ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta.

Según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), la abstención alcanzó los 33.441.825 electores, equivalentes al 21,08% del padrón. Se trata del nivel más alto desde 1998. En la primera vuelta, Lula obtuvo el 45,16% de los votos, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula apuesta a los debates y pone el foco en la seguridad

Una de las principales modificaciones de la campaña será la participación de Lula en más entrevistas radiales y debates televisivos. El presidente había rechazado participar en los encuentros organizados por los medios antes de la primera vuelta, pero ahora considera que el cara a cara con su adversario puede ocupar un lugar central en la disputa electoral.

"Ahora sí es importante tener debates en la televisión porque es un cara a cara", sostuvo el mandatario y dirigente del PT, según aseguraron en su entorno.

La seguridad pública será otro de los ejes de la campaña. Lula reconoció que las organizaciones criminales ganaron terreno y se comprometió a reforzar la lucha contra el crimen organizado. "Los criminales tienen que ir a prisión", afirmó, al tiempo que reclamó al Senado que avance con un proyecto del Gobierno para impulsar una reforma constitucional en materia de seguridad.

El tema también forma parte de la agenda electoral de Bolsonaro, que buscará ampliar sus apoyos entre los sectores de centroderecha y los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta.

Cuándo será el debate entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje

Mientras que las elecciones en Brasil entraron en la recta final, desde TV Globo ya confirmaron que el 23 de octubre será el debate final entre Lula y Bolsonaro, con una entrevista individual previa con cada candidato, las cuales serán transmitidas en vivo el 15 y 16 de octubre antes del mano a mano final.

El orden de las entrevistas fue definido mediante un sorteo realizado entre delegados de las campañas. De acuerdo con el cronograma difundido por Globo, Lula será el primero y saldrá al aire el jueves 15 de octubre, mientras que Flávio tendrá su turno el viernes 16.