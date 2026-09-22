Lula cuestionó la injerencia externa en América Latina: "La democracia está nuevamente en jaque"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para advertir sobre el regreso de la injerencia externa en América Latina y cuestionar las presiones de las grandes potencias. "La democracia está nuevamente en jaque", sostuvo el mandatario, quien también reivindicó la soberanía de los países de la región frente a Estados Unidos.

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En su intervención en Nueva York, Lula afirmó que los países latinoamericanos atravesaron un largo proceso para recuperar la capacidad de definir sus propios gobiernos y advirtió que ese escenario vuelve a estar bajo presión. "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie", afirmó el presidente brasileño.

Lula sostuvo que la región necesita construir vínculos internacionales basados en la cooperación y no en imposiciones. El jefe de Estado reclamó "socios con una agenda positiva" y cuestionó las "tentaciones hegemónicas" de la mayor potencia mundial.

Uno de los ejes centrales del discurso de Lula fue la situación de la democracia y el principio de soberanía nacional. El mandatario brasileño sostuvo que América Latina recorrió "un largo camino para restablecer la voluntad popular", pero consideró que la región vuelve a enfrentar episodios de intervención externa en sus procesos electorales. "La democracia está nuevamente en jaque", afirmó.

La crítica de Lula al funcionamiento de la ONU

Otro de los puntos destacados de la exposición fue la situación del sistema multilateral. Lula cuestionó el "inmovilismo" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y criticó la actuación de las grandes potencias frente a los conflictos internacionales.

Para el presidente brasileño, se trata del momento más crítico de la ONU desde su primer discurso ante el organismo, en 2003. Lula sostuvo que las concesiones a "la ley del más fuerte" llegaron "a los límites" y alertó sobre el riesgo de que conflictos regionales terminen adquiriendo una dimensión global.