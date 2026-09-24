Lula cruzó a Trump en un acto en Río de Janeiro: "Sólo le quedo yo"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó un acto de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) en Río de Janeiro, en el que volvió a acusar a su par estadounidense Donald Trump de querer interferir en las elecciones brasileñas del 4 de octubre. Afirmó que el republicano mantiene alianzas firmes con los demás presidentes de la región excepto con él y el presidente uruguayo Yamandú Orsi, los "únicos que quedan" que pueden hacerle frente. Por otro lado, un bloque de 31 parlamentarios demócratas estadounidenses señalaron a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de "intentar una intromisión electoral" en Brasil, a la par que el PT le pidió al ministro de Justicia de Brasil que analice "posibles presiones extranjeras" en favor de la candidatura de Flávio Bolsonaro, el principal rival de Lula.

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Desde hace varias semanas crecen las tensiones y llamados de atención sobre posibles intentonas de parte de Washington para entrometerse en las elecciones de Brasil. La semana pasada, la oficina de Inteligencia de Brasil publicó un informe titulado "Amenazas al proceso electoral de 2026", en el que advirtieron que las acciones de la administración Trump deben ser analizadas "dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos" para mantener su influencia en América Latina. El texto asegura que la presión estadounidense aumentó durante los últimos meses a través de distintos instrumentos.

El gobierno de Brasil y los altos mandos del PT denuncian esta situación ya desde antes. Ahora, el presidente Lula volvió a sacar el tema en un plenario petista en Río de Janeiro hoy mismo, cuando recién había vuelto de estar en Nueva York para su discurso ante Naciones Unidas.

"Ayer después de mi discurso en la ONU, Donald Trump se reunió con 14 presidentes de América del Sur porque ahora solo resto yo y el presidente de Uruguay. Solo nosotros", comenzó Lula su discurso. "Y se reunieron para discutir sobre la 'lucha contra el crimen organizado', y dijeron que explotaron y mataron no sé cuántas personas en Venezuela, cuando no mostraron la caída de ningún narcotraficante", agregó el jefe de Estado carioca.

"El crimen organizado aquí en Brasil no son los terroristas que quieren la lucha por el poder. Aquí lo que hay es pelea financiera. Y nosotros vamos a derrotarlos aquí, porque vamos a devolver el territorio al pueblo de periferia de esos estados", continuó Lula, y fue más allá en su cruzada verbal: "No necesitamos la intromisión estadounidense. Nosotros sabemos como cuidarnos, pero... ¿Por que peleamos tanto por la estabilidad de la democracia, para que Trump venga a decirnos qué hacer? ¿Para que él explote nuestros recursos, nuestras tierras raras?", dijo el presidente de Brasil ante el coreo de su militancia.

"No lo hará. Porque no vamos a exportar mineral de hierro y commodities como en los viejos tiempos. Como decía Eduardo Galeano: 'En la época de oro en Brasil, Brasil se quedó con los agujeros, Portugal se quedó con los palacios e Inglaterra hizo la Revolución Industrial'. Nosotros nos vamos a quedar con los agujeros, con las tierras raras y con los minerales críticos. Serán explotados por nosotros, transformados por nosotros y vendidos por nosotros", remató Lula en su discurso.

El documento que presentaron los congresistas demócratas

Aparte de las acusaciones de Lula a Trump, el magnate republicano también recibió un cachetazo en rancho propio. Una grupo de 31 congresistas demócratas presentaron una carta pública a Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense, para expresarle "la preocupación masiva" de todo el bloque "por los intentos de Estados Unidos de interferir en las elecciones brasileñas". También acusan al propio Trump de "intentar presionar a las instituciones brasileñas" y de poner en peligro "la asociación estratégica" entre ambos países.

"Las acciones de la administración Trump constituyeron una violación extraordinaria de la soberanía nacional de Brasil y un intento flagrante de presionar a las autoridades brasileñas en relación con un proceso legal en curso", señalaron en el documento.

El pedido del PT al ministro Dino

El oficialismo carioca pidió al ministro del Supremo Tribunal Federal, Flavio Dino, la "investigación urgente" sobre las "posibles interferencias extranjeras en las elecciones brasileñas" para garantizar la seguridad del proceso electoral. Según señalaron desde el PT, a menos de dos semanas de las elecciones existen "indicios claros de presiones políticas, económicas y digitales que podrían favorecer la candidatura de Flávio Bolsonaro".

Entre las estrategias apeladas para presionar a Brasilia mencionaron "las sanciones contra autoridades brasileñas y los aranceles de EE.UU." que afectan a la economía brasileña, además de otras "acciones destinadas a cuestionar la confiabilidad del sistema electoral brasileño".